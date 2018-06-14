В Пензе задержку с нанесением разметки оправдали ЧМ по футболу

В Пензе затянули с нанесением разметки на дороги из-за Чемпионата мира по футболу. Так объяснил ситуацию начальник управления ЖКХ города Андрей Гришин.

«Почему мы в этом году затянули с разметкой? Ко дню города, слава Богу, сделали разметку на ул. Пушкина, и то до ул. Кулакова. А по магистральным улицам ее так и нет», — спросил депутат Владимир Мутовкин на комиссии Гордумы 14 июня.

Андрей Гришин сказал, что здесь сыграл свою роль Чемпионат мира по футболу.

«В первую очередь у подрядчиков, которые выиграли аукцион, стояла задача сделать разметку в городах-участниках. Но раньше одна машина наносила разметку, сейчас приехала вторая, поэтому работа будет выполнена в кратчайшие сроки», — пояснил он.