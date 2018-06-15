Быть ли в Пензе памятнику матери?

Около года назад в областном центре прошел конкурс скульпторов, на котором профессиональное сообщество выбрало свой вариант памятника. Однако «Ладушки», высоко оцененные экспертами, не получили поддержки у широкой общественности, в связи с чем проект был отклонен.

ИА «Пенза-пресс» посчитало тему незаслуженно забытой и решило вернуться к ней. Мы провели опрос горожан, задав им два вопроса:

— На Ваш взгляд, нужен ли Пензе памятник матери?



— Если да, то каким Вы его хотели бы видеть?

Большинство наших собеседников были единодушны во мнении о необходимости размещения в городе скульптуры.

«Мама — это святой, самый родной и близкий человек для каждого. И мне кажется, что пусть женщины-матери — в каком-то смысле ежедневный подвиг. Памятника мама заслуживает однозначно. А вот каким бы я хотела его видеть? Как воплощение мягкости, женственности, наверное», — сказала жительница Пензы Елена Иванова.

«Мне идея памятника матери нравится. Думаю, что ее многие поддержат, потому что с мамой связаны одни из самых лучших воспоминаний в жизни. Скульптура должна быть такой, чтобы рождала ассоциации о маме у каждого приходящего человека, чтобы пришел и увидел в памятнике свою маму», — отметил Анатолий Скобяков.

«Чем старше становишься, тем больше понимаешь великую ценность семьи, ее роль в жизни человека. Женщина, мама, как ни крути, — основа любой семьи, стержень ее. Конечно, памятник матери было бы поставить хорошо. Я думаю, что это собирательный образ должен быть. И обязательно с малышом или даже несколькими», — высказал свое мнение пенсионер Владимир Иванович.

«У меня нет никаких сомнений в том, что памятник матери в Пензе должен быть. Чтобы каждый мог прийти к нему, постоять, подумать, вспомнить. Такая скульптура будет духовно объединять многих горожан. Поэтому я считаю, что выбирать проект, определять облик памятника должны не архитекторы и не чиновники, а общество, может быть, в лице общественных организаций. Ну и мое личное видение… Классицизм, что может быть лучше, когда речь идет о вечных ценностях», — прокомментировала председатель регионального отделения Союза женщин России Светлана Кудинова.