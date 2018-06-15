Г. Марченко о лишении «Зенита» финансирования: Поднять лапки легче всего
Ждать ли футбольного чуда от сборной России на ЧМ? Прогноз
Иранцы, перуанцы, японцы. Сколько иностранцев приедет в Пензу на Чемпионат мира
День города в Пензе-2018
Вам будет интересно
Наши новости
Погода в Пензе на 15 июня
Почему пензенская погода такая непредсказуемая? Интервью с В. Неворотовой
Лидин: Усилия государства направят на устранение возрастных ограничений при трудоустройстве
В Пензе организуют еще 7 площадок для раздельного сбора мусора
В Пензе хотят провести ревизию закатанных в асфальт ливневок
В Пензе задержку с нанесением разметки оправдали ЧМ по футболу
В Пензе вновь хотят отказаться от песка на дорогах
Гришин объяснил, почему в этом году благоустроят меньше дворов
Иван Белозерцев выразил соболезнования родным Станислава Говорухина
В Пензе за некачественные детские площадки взыскали более миллиона рублей

Быть ли в Пензе памятнику матери?

15 июня в 05:05 248 просмотров
, на котором профессиональное сообщество выбрало свой вариант памятника. Однако «Ладушки», высоко оцененные экспертами, не получили поддержки у широкой общественности, в связи с чем проект был отклонен.

" data-title="Быть ли в Пензе памятнику матери? — Пенза-пресс, рунет за день">

Около года назад в областном центре прошел конкурс скульпторов, на котором профессиональное сообщество выбрало свой вариант памятника. Однако «Ладушки», высоко оцененные экспертами, не получили поддержки у широкой общественности, в связи с чем проект был отклонен.

ИА «Пенза-пресс» посчитало тему незаслуженно забытой и решило вернуться к ней. Мы провели опрос горожан, задав им два вопроса:

— На Ваш взгляд, нужен ли Пензе памятник матери?

— Если да, то каким Вы его хотели бы видеть?

Большинство наших собеседников были единодушны во мнении о необходимости размещения в городе скульптуры.

«Мама — это святой, самый родной и близкий человек для каждого. И мне кажется, что пусть женщины-матери — в каком-то смысле ежедневный подвиг. Памятника мама заслуживает однозначно. А вот каким бы я хотела его видеть? Как воплощение мягкости, женственности, наверное», — сказала жительница Пензы Елена Иванова.

«Мне идея памятника матери нравится. Думаю, что ее многие поддержат, потому что с мамой связаны одни из самых лучших воспоминаний в жизни. Скульптура должна быть такой, чтобы рождала ассоциации о маме у каждого приходящего человека, чтобы пришел и увидел в памятнике свою маму», — отметил Анатолий Скобяков.

«Чем старше становишься, тем больше понимаешь великую ценность семьи, ее роль в жизни человека. Женщина, мама, как ни крути, — основа любой семьи, стержень ее. Конечно, памятник матери было бы поставить хорошо. Я думаю, что это собирательный образ должен быть. И обязательно с малышом или даже несколькими», — высказал свое мнение пенсионер Владимир Иванович.

«У меня нет никаких сомнений в том, что памятник матери в Пензе должен быть. Чтобы каждый мог прийти к нему, постоять, подумать, вспомнить. Такая скульптура будет духовно объединять многих горожан. Поэтому я считаю, что выбирать проект, определять облик памятника должны не архитекторы и не чиновники, а общество, может быть, в лице общественных организаций. Ну и мое личное видение… Классицизм, что может быть лучше, когда речь идет о вечных ценностях», — прокомментировала председатель регионального отделения Союза женщин России Светлана Кудинова.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...