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В Пензе хотят провести ревизию закатанных в асфальт ливневок

14 июня в 17:14 192 просмотра

Одной из ключевых тем комиссии Пензенской Гордумы 14 июня стали ливневые канализации.

Так, глава города Валерий Савельев отметил, что при ремонте по программе «Безопасные и качественные дороги» надо учитывать состояние ливневок.

«Например, по ул. Захарова все сети забиты, мы положим асфальт, а ливневая канализация не работает», — сказал он.

Начальник управления ЖКХ города Андрей Гришин сказал, что промывкой канализций занимается «Пензадормост» — им поступает сигнал о том, что ливневка забита, и они проводят работу.

«Если сети восстановить нельзя, то это уже относится к работам капитального характера», — пояснил он.

Депутат Владимир Мутовкин поддержал тему и попросил решить вопрос с ливневкой на ул. Ладожской.

«На повороте с ул. Большой Арбековской была перехватывающая ливневка. В свое время ее заасфальтировали. Теперь во время таяния снега, сильных дождей такой поток воды идет! Просто-напросто размоет асфальт. Там проходит дренажная канава, надо только положить решетки», — рассказал он.

Также члены комиссии напомнили о том, как закатывали в свое время ливневку на ул. Калинина, 104, водопроводный колодец у Военного городка и в других местах.

«Может, сделать ревизию, посмотреть схему, вспомнить, где какие ливневки и колодцы закатали? Надо, что такие вещи уходили из жизни, заниматься этой работой», — порекомендовали депутаты.


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