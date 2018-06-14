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Пожилой сердобчанин продавал знакомым «паленку»

14 июня в 17:59 150 просмотров

70-летнего жителя Сердобского района Пензенской области осудили за продажу фальсифицированного алкоголя.

Как сообщает пресс-служба Сердобского районного суда, в начале мая пенсионер приобрел у неизвестного пять литров спиртосодержащей жидкости и, принеся ее в гараж, разбавил водой. 10 мая к нему пришел знакомый и за 150 рублей купил полуторалитровую бутылку с напитком.

«Жидкость с объемной долей этилового спирта 38,4% также содержала ацетон, метилацетат, этилацетат, метанол, 1-пропанол, 1-бутанол, изоамилол и этиллактат, то есть не соответствовала ГОСТам и была опасна для жизни и здоровья человека. При употреблении внутрь жидкость угнетающе действует на центральную нервную систему, вызывает коматозное состояние, нарушение сердечной деятельности в виде аритмии с последующим параличом дыхания», — пояснили в ведомстве.

Некоторое время спустя в дом пенсионера пришли сотрудники полиции и изъяли оставшуюся жидкость. Мужчина во всем признался. В результате ему назначили штраф — 10 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.


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