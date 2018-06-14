В Пензе организуют еще 7 площадок для раздельного сбора мусора

В Пензе установлено 310 контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов. В июле появятся еще семь.

Об этом на комиссии Гордумы сообщил руководитель управления ЖКХ Андрей Гришин.

«На площадках установлены 310 контейнеров для селективного сбора мусора: 300 сеток под ПЭТ-тару, из них 50 штук появились в мае, 10 контейнеров под макулатуру. До 30 июня планируется установка дополнительно 50 сеток», — сказал он.

Работа продолжится и в июле — будут обустроены семь специализированных контейнерных площадок для раздельного сбора ТКО.

Кроме того, в Пензе работает 12 пунктов приема вторсырья, добавил Андрей Гришин.