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В Пензе организуют еще 7 площадок для раздельного сбора мусора

14 июня в 17:30 162 просмотра

В Пензе установлено 310 контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов. В июле появятся еще семь.

Об этом на комиссии Гордумы сообщил руководитель управления ЖКХ Андрей Гришин.

«На площадках установлены 310 контейнеров для селективного сбора мусора: 300 сеток под ПЭТ-тару, из них 50 штук появились в мае, 10 контейнеров под макулатуру. До 30 июня планируется установка дополнительно 50 сеток», — сказал он.

Работа продолжится и в июле — будут обустроены семь специализированных контейнерных площадок для раздельного сбора ТКО.

Кроме того, в Пензе работает 12 пунктов приема вторсырья, добавил Андрей Гришин.


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