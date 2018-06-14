В Пензе воспитатели детских садов обменялись опытом обучения дошколят (видео)

В пензенском институте регионального развития открылся педагогический салон для воспитателей детских садов. Это довольно новая форма методической работы, которую в области используют с 2017 года. При этом очередная встреча стала 18 по счету.

Им не чужды современные технологии и методы, которые можно применить в образовании. Педагоги уверены, что любое занятие в дошкольном образовательном учреждении можно сделать познавательным, а главное — интересным для ребятишек. Одно из ноу-хау — использование в аппликации необычных материалов. Об этом рассказала Ирина Гришина, воспитатель с 15-летним стажем.

«Обыкновенная аппликация, это уже, как говорится, не ново. Хочу рассказать коллегам, как из семечек, скорлупы и ниток делать необычные картины», — сказала она.

На базе детского сада № 12 на протяжении трех лет функционирует мобильный зоопарк. Содержать животных постоянно в образовательных организациях запрещено, поэтому своих домашних любимцев дети приносят на время, чтобы познакомиться с животным миром.

«Дети в восторге от мобильного зоопарка, они рады видеть животных на территории детского сада», — рассказала воспитатель детского сада № 12 Сердобск Ирина Матвеева.

«Приехали люди с разных мест области, даже самый дальний, Вадинский район, где всего один детсад, им есть, что рассказать», — сказала начальник управления общего образования института регионального развития Пензенской области Елена Купецкова.

Собравшиеся также обсудили развитие речи детей через знакомство с художественными произведениями, организацию краеведческой работы и взаимодействие с семьями воспитанников.

Педагогические салоны начали работать в регионе с 2017 года. За 18 встреч свое профессиональное мастерство повысили свыше 1000 воспитателей, сообщает телеканал «Экспресс».