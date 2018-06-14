На Дне города в Кузнецке выступил Ренат Ибрагимов (видео)

В Кузнецке отметили День города. Основными площадками празднования стали центральная площадь и городской парк. С 319-летием родного города кузнечан поздравили местные и приглашенные артисты.

Свой день рождения Кузнецк встретил во всей красе. Главным подарком к празднику для горожан стал отремонтированный фонтан. Кузнечан поздравил глава города Владимир Назаров.

«Каждый из вас делает свой вклад в развитие и процветание страны. Хочу выразить слова искренней признательности и благодарности за ваш труд, гражданскую позиции, любовь и преданность городу», — сказал он.



Во время празднования отметили заслуги жителей Кузнецка перед родным городом. Награды получили директор школы № 4 Марина Калмыкова, депутат Законодательного Собрания Пензенской области Владимир Кириллов и председатель городского экологического совета Владимир Шувалов.

С праздником кузнечан поздравили творческие коллективы. На сцену вышли музыканты национального симфонического оркестра. Зрители тепло приветствовали Екатерину Кузнецову. Уроженка города солирует в Большом академическом хоре «Мастера хорового пения» под управлением Льва Конторовича.

«Мне выпала огромная честь поучаствовать в этом концерте. Желаю всем здоровья, городу процветания, вижу, как он меняется, причем к лучшему», — отметил она.

Артисты московского казачьего ансамбля «Вольница» организовали в центре городской площади хоровод и игры. Со сцены также прозвучали шлягеры советской эстрады в исполнении заслуженного артиста РСФСР Рената Ибрагимова. Участников и организаторов концерта поблагодарил глава администрации Кузнецка.

Празднование 319-й годовщины со дня основания Кузнецка завершилось праздничным фейерверком, сообщает телеканал «Экспресс».