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Лидин: Усилия государства направят на устранение возрастных ограничений при трудоустройстве

14 июня в 20:58 186 просмотров
, подчеркнул секретарь Пензенского регионального отделения Партии «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин.

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Реформа позволит предприятиям сохранить высококвалифицированных специалистов, подчеркнул секретарь Пензенского регионального отделения Партии «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин.

«Проведение политики достойного и активного долголетия объявлено одним из важнейших государственных приоритетов в России. И в президентском послании, и на конференции партии «Единая Россия», которая прошла в Москве под лозунгом «Направление-2026», задача была поставлена четко и конкретно — к концу следующего десятилетия Россия должна войти в клуб стран 80 плюс, стать страной долгожителей.

Пенсионная реформа в нашей стране — непростое, но необходимое решение. Она проводится не сиюминутно — вводится переходный период: для мужчин 10 лет, для женщин 16 лет.

В России не просто повышается пенсионный возраст. Одновременно с этим проводится реформа социальной системы страны, направленная на повышение качества жизни. В том числе и людей старшего поколения. На первый план сегодня выходит принятие комплекса мер по повышению уровня жизни людей.

К тому же реформа не затронет нынешних пенсионеров, а благодаря программе увеличения трудоспособного возраста пенсии будут расти ориентировочно на тысячу рублей в год, также сохранятся все положенные социальные выплаты.

Усилия государства также будут направлены на устранение возрастных ограничений при приеме на работу. Большинство из женщин и мужчин, которым исполнилось 55−60 лет, хотят работать и благодаря увеличению трудоспособного периода они смогут реализовать свое право. Реформа позволит предприятиям сохранить высококвалифицированных специалистов, у которых будет больше времени для передачи своего опыта молодежи.

Безусловно, тему эту необходимо обсуждать сообща и на уровне регионов, и на уровне муниципалитетов с привлечением широкой общественности, ветеранских организаций, пенсионеров, профсоюзных комитетов. И, конечно, все вместе мы примем единственно верное решение, которое определит жизнь будущих пенсионеров, их статус и благополучие», — сказал Валерий Лидин.


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