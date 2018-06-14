Россияне празднуют победу национальной сборной над Саудовской Аравией

Пензенцы в соцсетях делятся восторженными отзывами по поводу победы сборной России над Саудовской Аравией в матче-открытии Чемпионата мира по футболу.

«Блеск! Последние секунды матча — 5:0! Резаный удар внешней стороной стопы! Я - в восторге! Победа! Вчистую разгромили! Блестящая победа нашей сборной! Спасибо! Ура!!! Черышев — красавчик, спасибо за два гола!» — поделилась эмоциями в Facebook Наталья.

«Молодые игроки у нас нормальные. Тренер никакой, а игроки хорошие. Зобнин, Головин, Кузяев, Газинский, Миранчуки — ребята с огромным потенциалом», — написал в группе во «ВКонтаке» пользователь Дмитрий.

«Судя по всему, Рамзан все же заглянул к ребятам в раздевалку до начала матча», — пошутил Кирилл, напомнив про песню юмориста Семена Слепакова, предложившего сделать тренером сборной главу Чеченской республики.

«Успокаиваться рано, мы как-то Венгрию обыграли 6:0 в первом матче на ЧМ, а потом-таки и не вышли из группы… Теперь главное — успешно сыграть с Египтом, а там уж и Уругвай не страшен будет, ибо выйдем из группы гарантированно», — отметил Олег.

Большое количество пензенцев, кстати, смотрело матч на большом экране на Юбилейной площади.

Победу сборной в этом матче празднуют во всей России. Вот это видео — из Воронежа.