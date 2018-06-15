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Белозерцев поздравил пензенских мусульман со священным праздником

15 июня в 09:01 312 просмотров

15 июня мусульмане Пензенской области отмечают Ураза-байрам. Губернатор Иван Белозерцев поздравил их с главным религиозным праздником ислама.

«Это торжество символизирует добрые намерения всех, кто исповедует ислам и искренне стремится к гуманизму, справедливости и согласию, милосердию и состраданию, миру и взаимопониманию.

Прекрасно, что мусульманские организации Пензенской области принимают активное участие в общественной и культурной жизни региона, способствуют сохранению и приумножению богатейших духовных и нравственных традиций — поистине бесценному дару великих предков.

Желаю вам, чтобы светлые помыслы и благородные устремления этих дней, заветы дедов и прадедов навсегда остались в сердцах и стали верными вашими спутниками», — говорится в поздравлении.

Глава региона пожелал всем мусульманам крепкого здоровья, благополучия, счастья, новых успехов во всех делах и начинаниях, сообщает пресс-центр облправительства.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/ot-pervogo-litsa/90185/

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