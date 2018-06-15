Виктор Кувайцев наградил победителей континентального турнира по футболу

Мэр Пензы Виктор Кувайцев вручил победителям турнира призы и кубки. Градоначальник пожелал спортсменам дальнейших успехов, сообщает пресс-служба администрации Пензы.

На мероприятии выступали творческие коллективы города.

Напомним, в континентальном турнире принимали участие более 500 команд и индивидуальных участников по футболу, бамперболу, флэтболу, киберспорту и настольному футболу. Среди них были представители Египта, Йемена, Кыргызстана, Нигерии, Таджикистана, Туркменистана, Чада, ЮАР, России. Соревнования проходили в течение пяти дней.

В преддверии чемпионата мира по футболу ФИФА в Пензе прошел свой мундиаль. Его участники могли оценить пензенское гостеприимство и почувствовать очарование нашей культуры. Футбольные баталии продолжались на протяжении пяти дней — с 10 по 14 июня.