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Виктор Кувайцев наградил победителей континентального турнира по футболу

15 июня в 09:09 336 просмотров

В Пензе завершился континентальный турнир по футболу Ассоциации студенческих спортивных клубов России.

Мэр Пензы Виктор Кувайцев вручил победителям турнира призы и кубки. Градоначальник пожелал спортсменам дальнейших успехов, сообщает пресс-служба администрации Пензы.

На мероприятии выступали творческие коллективы города.

Напомним, в континентальном турнире принимали участие более 500 команд и индивидуальных участников по футболу, бамперболу, флэтболу, киберспорту и настольному футболу. Среди них были представители Египта, Йемена, Кыргызстана, Нигерии, Таджикистана, Туркменистана, Чада, ЮАР, России. Соревнования проходили в течение пяти дней.

В преддверии чемпионата мира по футболу ФИФА в Пензе прошел свой мундиаль. Его участники могли оценить пензенское гостеприимство и почувствовать очарование нашей культуры. Футбольные баталии продолжались на протяжении пяти дней — с 10 по 14 июня.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_nagradil_pobediteley_kontinentalnogo_turnira_po_futbolu/

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