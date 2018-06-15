Повышение пенсионного возраста приведет к увеличению размера пенсий

Отмечается, что новая мера позволит увеличивать размер пенсий на 1000 рублей каждый год и сможет изменить положение на рынке труда, где желающих продолжить карьеру россиян «выталкивают» на заслуженный отдых.

Кроме того, Российская Федерация планирует ратифицировать 102-ю Конвенцию МОТ о минимальных нормах социального обеспечения, которая гарантирует, что пенсионер будет получать не менее 40% от своего прежнего дохода.

Напомним, пенсионный возраст предлагается повысить: до 65 лет — для мужчин и до 63 лет — для женщин. Переходный период начнется с 2019 года.