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Повышение пенсионного возраста приведет к увеличению размера пенсий

15 июня в 09:27 286 просмотров
, сообщают «Известия».

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Правительство России предложило повысить пенсионный возраст с целью увеличения благосостояния населения, сообщают «Известия».

Отмечается, что новая мера позволит увеличивать размер пенсий на 1000 рублей каждый год и сможет изменить положение на рынке труда, где желающих продолжить карьеру россиян «выталкивают» на заслуженный отдых.

Кроме того, Российская Федерация планирует ратифицировать 102-ю Конвенцию МОТ о минимальных нормах социального обеспечения, которая гарантирует, что пенсионер будет получать не менее 40% от своего прежнего дохода.

Напомним, пенсионный возраст предлагается повысить: до 65 лет — для мужчин и до 63 лет — для женщин. Переходный период начнется с 2019 года.


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