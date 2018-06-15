В Пензенской области изменятся тарифы на электроэнергию

В соответствии с приказом регионального Управления по регулированию тарифов и энергосбережению, в Пензенской области с 1 июля изменятся тарифы на электроэнергию.

Так, стоимость 1 кВт*ч для городских жителей в домах с газовыми плитами составит 3,39 руб., для жителей домов с электроплитами — 2,37 руб., для жителей сельской местности стоимость 1 кВт*ч так же составит 2,37 руб.

Жители региона, установившие двух- и трехтарифные приборы учета, с 1 июля тоже будут рассчитываться по измененным тарифам.

Тип тарифа Городское население , проживающее в домах , оборудованных газовыми плитами (руб./кВт*ч с НДС) Сельское население и городское население , проживающее в домах , оборудованных электроплитами (руб./кВт*ч с НДС) Одноставочный тариф 3,39

2,37 Тариф , дифференцированный по двум зонам суток Дневная зона ( пиковая и полупиковая) 3,90 2,73 Ночная зона 2,44 1,71 Тариф , дифференцированный по трем зонам суток Пиковая зона 4,07 2,85 Полупиковая зона 3,39 2,37 Ночная зона 2,44 1,71

Подробнее с информацией о новых тарифах можно ознакомиться на сайте ООО «ТНС энерго Пенза» в разделе «Тарифы».

Для корректного расчета стоимости электроэнергии за июнь ООО «ТНС энерго Пенза» напоминает о необходимости передать показания счетчиков с 23 по 26 июня, а также погасить задолженность за электроэнергию, если таковая имеется.