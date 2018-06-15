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В Пензенской области изменятся тарифы на электроэнергию

15 июня в 09:57 322 просмотра
, в Пензенской области с 1 июля изменятся тарифы на электроэнергию.

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В соответствии с приказом регионального Управления по регулированию тарифов и энергосбережению, в Пензенской области с 1 июля изменятся тарифы на электроэнергию.

Так, стоимость 1 кВт*ч для городских жителей в домах с газовыми плитами составит 3,39 руб., для жителей домов с электроплитами — 2,37 руб., для жителей сельской местности стоимость 1 кВт*ч так же составит 2,37 руб.

Жители региона, установившие двух- и трехтарифные приборы учета, с 1 июля тоже будут рассчитываться по измененным тарифам.

Тип тарифа
Городское население, проживающее в домах, оборудованных газовыми плитами
(руб./кВт*ч с НДС)
Сельское население и городское население, проживающее в домах, оборудованных электроплитами
(руб./кВт*ч с НДС)
Одноставочный тариф
3,39
2,37
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая)
3,90
2,73
Ночная зона
2,44
1,71
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона
4,07
2,85
Полупиковая зона
3,39
2,37
Ночная зона
2,44
1,71

Подробнее с информацией о новых тарифах можно ознакомиться на сайте ООО «ТНС энерго Пенза» в разделе «Тарифы».

Для корректного расчета стоимости электроэнергии за июнь ООО «ТНС энерго Пенза» напоминает о необходимости передать показания счетчиков с 23 по 26 июня, а также погасить задолженность за электроэнергию, если таковая имеется.

Фотография: фото предоставлено ООО "ТНС энерго Пенза"

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