В Пензенской области изменятся тарифы на электроэнергию

Так, стоимость 1 кВт*ч для городских жителей в домах с газовыми плитами составит 3,39 руб., для жителей домов с электроплитами — 2,37 руб., для жителей сельской местности стоимость 1 кВт*ч так же составит 2,37 руб.
Жители региона, установившие двух- и трехтарифные приборы учета, с 1 июля тоже будут рассчитываться по измененным тарифам.
|
Тип тарифа
|
Городское население, проживающее в домах, оборудованных газовыми плитами
(руб./кВт*ч с НДС)
|
Сельское население и городское население, проживающее в домах, оборудованных электроплитами
(руб./кВт*ч с НДС)
|
Одноставочный тариф
|
3,39
|
2,37
|
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
|
Дневная зона (пиковая и полупиковая)
|
3,90
|
2,73
|
Ночная зона
|
2,44
|
1,71
|
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
|
Пиковая зона
|
4,07
|
2,85
|
Полупиковая зона
|
3,39
|
2,37
|
Ночная зона
|
2,44
|
1,71
Подробнее с информацией о новых тарифах можно ознакомиться на сайте ООО «ТНС энерго Пенза» в разделе «Тарифы».
Для корректного расчета стоимости электроэнергии за июнь ООО «ТНС энерго Пенза» напоминает о необходимости передать показания счетчиков с 23 по 26 июня, а также погасить задолженность за электроэнергию, если таковая имеется.