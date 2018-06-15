Пензенец получил срок за шантаж женщины интимными фото

Жителя Пензы осудили за вымогательство у женщины денег в обмен на ее интимные фото и видео.

Как сообщили в пресс-службе Бессоновского районного суда, в сентябре 2017 года мужчина купил у женщины телефон. Вскоре он обнаружил, что на нем остались интимные фотографии и видеозаписи бывшей хозяйки устройства. Пензенец начал шантажировать продавца, угрожая, что если она не заплатит, опубликует эти материалы в Сети либо продаст их. За то, чтобы все осталось тайной, он требовал от восьми до десяти тысяч рублей.

Чтобы убедить жертву в серьезности своих намерений, мужчина выложил несколько кадров на своей странице в соцсети. Опасаясь, что вымогатель продолжит публиковать снимки, женщина обратилась в полицию.

Пензенец признал свою вину. В результате ему назначили четыре года и три месяца лишения свободы в колонии строгого режима.

«Наказание было назначено путем частичного сложения с приговором за другое деяние. Приговор вступил в законную силу», — добавили в пресс-службе.