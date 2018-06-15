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Иностранные болельщики ЧМ по футболу остановились в «Доме Вероники»

15 июня в 10:45 360 просмотров

В Пензу продолжают прибывать иностранные болельщики. В «Доме Вероники» уже остановились гости из Перу.

Рикардо Белло готовится к первому матчу команды из Перу, который пройдет 16 июня в Саранске. Он рассказал, что его путь в Пензу был долгим — пришлось добираться с несколькими пересадками через Милан и Москву.

«В России нам понравилось. Смотрели Красную площадь, у вас очень чисто. Для отдыха можно сюда приехать», — отметил Рикардо Белло.

Как и многие гости «Дома Вероники», футбольные болельщики из Перу оставили памятную надпись с хорошими пожеланиями и впечатлениями о Пензе.

По словам администратора «Дома Вероники» Екатерины Дементьевой, планируются масштабные заезды болельщиков из нескольких стран вплоть до 28 июня. Некоторые бронировали номера еще зимой.

«Египет, Австралия, Перу, Италия, Испания, Колумбия, Пакистан, Иран, Индия, Бангладеш, из российских городов тоже приедут. Болельщики очень улыбчивые вежливые, стараются нас понять, переводить по-русски, мы с ними общались через приложение по телефону», — рассказала она.

Для гостей воспитанники «Дома Вероники» подготовили сувенирную продукцию на тематику чемпионата: магниты, кружки, футболки, которые они изготовили в собственной типографии. Екатерина Дементьева призналась, что они тоже следят за футболом и собираются поехать на игры в Саранск.

Напомним, 14 ноября состоялся первый матч Чемпионата мира по футболу, он закончился победой сборной России над Саудовской Аравией со счетом 5:0. Пензенцы разделили всеобщую радость болельщиков национальной сборной.


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