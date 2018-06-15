Tele2 отменяет плату за домашний тариф в роуминге

Tele2 запускает новую рекламную кампанию, в которой рассказывает о преимуществах опции «Безлимитный интернет за границей». Компания первой на рынке предлагает клиентам возможность не платить в путешествиях дважды — за домашний тариф и интернет в роуминге.

Новый видеоролик снят в стилистике популярной саги об известном спецагенте. По сюжету герой нового рекламного видео в отпуске даже не подозревает, что его смартфон «сливает деньги и за домашний тариф, и в роуминге за интернет». Но на помощь приходят агенты Tele2. Они подключают абоненту выгодную услугу, которая позволяет оплачивать интернет в роуминге только в дни фактического пользования. «Лишнего не берем!» — звучит голос за кадром.

Следуя концепции «Другие правила», Tele2 первой на рынке избавляет клиентов от необходимости платить за домашний тариф в путешествии. Для этого достаточно подключить опцию «Безлимитный интернет за границей» (12+) и начать пользоваться ею. За каждый день выхода в интернет в роуминге клиент получает скидку на домашний тариф: она предоставляется при следующем списании абонентской платы. Выгодные условия услуги доступны на всех тарифах с абонентской платой, в том числе — на архивных.

Опция «Безлимитный интернет за границей» позволяет абонентам свободно пользоваться быстрым мобильным интернетом и не опасаться непредвиденных расходов на связь. Перед началом высокого сезона оператор расширил количество стран действия услуги с 54 до 81. В список вошли такие популярные страны, как Германия, Испания, Великобритания, Греция, Италия, Кипр, Китай, Таиланд, Турция, США, Финляндия, Франция и Чехия.

Стоимость опции — 350 рублей в сутки и списывается со счета клиента только в случае фактического выхода в Сеть. Если клиент не пользуется интернетом за границей или находится в России, плата за услугу не взимается. Подключение опции бесплатно.

Подробная информация о тарифах и дополнительных услугах Tele2 доступна на официальном сайте компании в разделе «Роуминг». Новые рекламные ролики можно посмотреть на официальном канале Tele2 на YouTube.