Битва магазинов. Где в Пензе дешевле средства для загара

Лето в самом разгаре, а это значит, что настала пора отпусков, которые многие пензенцы проведут на пляже. Как получить красивый загар и не сгореть на солнце? В этом помогут специальные средства. Мы решили сравнить цены на них в магазинах города.

Мы сравнили цены на четыре средства летней серии: солнцезащитный крем, масло для загара, спрей после загара и тональный крем с SPF-фильтром. Для этого мы осмотрели ассортимент двух интернет-магазинов элитной косметики «Л'Этуаль» и «Рив гош» — и двух, относящиеся к категории масс-маркета, — «Фортуна» и «Улыбка радуги».

От выбора средств разбегаются глаза, один бренд может представлять десятки наименований продукции. Мы взяли самые популярные из них, которые встречаются практически в каждом магазине*.

* - цены актуальны для интернет-магазинов на 15.06.2018 г.

1. Солнцезащитное молочко Garnier Ambre Solaire spf 30 (200 мл).

Дешевле всего средство можно купить в магазине «Улыбка радуги» — 476 руб., на втором месте — «Фортуна», там молочко стоит 495,5 руб. В «Рив гош» цена будет еще выше — 525 руб, но если у вас есть карта постоянного покупателя, она снизится до 498 руб. Дороже всего защитное средство от солнца — в «Л'Этуаль» — 599 руб., с максимальной скидкой в 25% при наличии карты молочко обойдется в 499 руб.

2. Спрей после загара Nivea Sun (200 мл).

В «Фортуне» предлагают спрей за 285,3 руб., отметим, что это акционная цена. В «Л'Этуаль» спрей стоит уже 529 руб, с максимальной скидкой — 396 руб. Лидером по максимальной стоимости оказалась «Улыбка радуги», где это средство после загара обойдется покупателю в 629 руб. В «Рив гош» такого спрея не оказалось.

3. Масло Garnier Ambre Solaire для интенсивного загара (200 мл).

Самая низкая цена — в «Улыбке радуги», масло там стоит 374 руб. На втором месте по стоимости средства расположился «Рив гош» — 420 руб., для владельцев карты — 399 руб. «Л'Этуаль» предлагает приобрести масло для загара за 479 руб., если у вас есть карта с максимальной скидкой, оно будет стоить 359 руб. В «Фортуне» этого масла в продаже нет.

4. Тональный крем Max Factor Facefinity 3-in-1 SPF20 (30мл).

Самый дешевый тональный крем данной марки вы найдете в «Фортуне» — 489,7 руб. В «Улыбке радуги» его предлагают с акционной ценой — 541 руб. Еще дороже он стоит в «Рив гош» — 710 руб., для обладателей карты постоянного покупателя крем будет стоить 674 руб. Замыкает четверку магазинов «Л'Этуаль», где цена за такой тональник самая высокая — 899 руб., с максимальной скидкой — 674 руб.

Стоит отметить, что в магазинах масс-маркета встречаются и более бюджетные средства из летней серии, например, марки Floresan и «Мое солнышко» предлагают массу продукции в пределах 100−150 рублей. В магазинах элитной косметики и парфюмерии есть дорогие серии, так, цена солнцезащитного крема Clinique доходит до 2400 тысяч за флакон в 150 мл.