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Виктор Кувайцев поздравил пензенских мусульман с праздником

15 июня в 11:33 180 просмотров

Глава администрации города Виктор Кувайцев поздравил пензенских мусульман с главным религиозным праздником ислама — Ураза-байрам.

«Этот светлый день завершает священный Рамадан — месяц поста и молитвы, духовного очищения и совершенствования. Он олицетворяет стремление к добру, к высшим нравственным ценностям, верность исконным традициям, является символом укрепления духа, успешного преодоления поставленных целей, проявление силы характера и воли, глубины веры.

Уверен, что мусульмане, проживающие в нашем городе, и в будущем будут показывать достойный пример милосердия и благочестия, вносить свой вклад в укрепление взаимного доверия и согласия между представителями различных национальностей и конфессий, в достижение нашей главной общей цели — процветания города Пензы и Сурского края», — говорится в поздравлении.

Мэр пожелал мусульманам здоровья, семейного благополучия, душевной гармонии, мира и успехов в добрых делах, сообщили в пресс-службе горадминистрации.


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