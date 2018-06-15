Эксперты предрекли повышение цен на новостройки

В Государственной Думе России на базе комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям состоялись парламентские слушания, связанные со следующим этапом реформирования долевого строительства.

Парламентарии напомнили о предыдущих изменениях закона о долевом строительстве, согласно которым вводится принцип «один застройщик — одно разрешение на строительство», ужесточаются финансовые требования к застройщикам, становится обязательным банковское сопровождение. Кроме этого уже создан Фонд защиты дольщиков.

Законопроект, который в настоящий момент находится на этапе общественных слушаний, по словам главы профильного комитета Госдумы Николая Николаева, предполагает дополнительные меры, одной из которых является существенное повышение взносов в Фонд защиты дольщиков — до 3%, а затем — до 6%.

Вопрос о максимальной планке отчислений уже не претерпит изменений. Таким образом, застройщики будут обязаны отчислять в фонд как минимум 6% от стоимости каждой проданной квартиры, что автоматически приведет к увеличению стоимости квадратного метра на ту же самую величину.

Также, согласно законопроекту, в 2019 году предполагается переход исключительно на привлечение средств граждан через счета эскроу с возможностью использования средств дольщиков только после ввода дома в эксплуатацию, переход на принцип «одно разрешение на строительство — один расчетный счет», запрет на выдачу застройщикам заключений о соответствии при нарушении ими сроков ввода домов и прочее.

Однако эксперты, приглашенные на встречу, высказали опасения, связанные с неизбежным сокращением числа застройщиков и, как следствие, — с увеличением стоимости жилья, после принятия поправок.

Так, руководитель аппарата Национального объединения застройщиков жилья Кирилл Холопик подчеркнул, что новое законодательство вынудит уйти со строительного рынка часть застройщиков, которые не смогут выполнить критерии банковского сопровождения и проектного финансирования. Это может повлечь снижение объемов ввода жилья застройщиками.

Экспертное сообщество предполагает, что совокупный эффект от нововведений может увеличить стоимость квадратного метра на 20−30%.

Таким образом, по расчетам специалистов, спрос на квартиры в ближайшие несколько месяцев может заметно подрасти, поскольку покупатели будут минимизировать риски, связанные с предстоящим повышением цен.

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