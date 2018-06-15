Российские исследователи научились определять патологии в мозгу у эмбриона

Группа российских исследователей научилась выявлять отклонения в развитии мозга у эмбриона человека в утробе матери на самых ранних этапах беременности, сообщает телеканал «360».

С помощью исследования специалисты определили, как в еще не сформированном мозге образуется миелин — многослойные клеточные мембраны, окружающие нервные отростки (аксоны).

Отмечается, что процесс формирования этих мембран начинается примерно на 18−20 неделе беременности и останавливается в мозгу человека в 10 лет. Если миелин формируется неправильно, это вызывает ряд определенных отклонений, которые МРТ или нейросонография не могут отследить.

«Есть гипотезы, что аномалии миелинизации во внутриутробном периоде лежат в основе формирования некоторых психических заболеваний, например аутизма и шизофрении», — рассказали ученые.

Исследователи сумели при помощи математической обработки изображений увидеть сигналы, которые исходят от клеточных мембран и определить проблему на ранней стадии.