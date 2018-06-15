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Российские исследователи научились определять патологии в мозгу у эмбриона

15 июня в 13:25 282 просмотра
, сообщает телеканал «360».

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Группа российских исследователей научилась выявлять отклонения в развитии мозга у эмбриона человека в утробе матери на самых ранних этапах беременности, сообщает телеканал «360».

С помощью исследования специалисты определили, как в еще не сформированном мозге образуется миелин — многослойные клеточные мембраны, окружающие нервные отростки (аксоны).

Отмечается, что процесс формирования этих мембран начинается примерно на 18−20 неделе беременности и останавливается в мозгу человека в 10 лет. Если миелин формируется неправильно, это вызывает ряд определенных отклонений, которые МРТ или нейросонография не могут отследить.

«Есть гипотезы, что аномалии миелинизации во внутриутробном периоде лежат в основе формирования некоторых психических заболеваний, например аутизма и шизофрении», — рассказали ученые.

Исследователи сумели при помощи математической обработки изображений увидеть сигналы, которые исходят от клеточных мембран и определить проблему на ранней стадии.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-1284353/

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