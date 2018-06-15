Нижнеломовский слесарь погиб от удара током

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, днем 13 июня во время ремонтных работ электрооборудования на одной из подстанций села Норовка 57-летнего слесаря ударило током. Мужчина скончался на месте происшествия.
«По предварительным сведениям, произошедшее стало возможным из-за нарушений требований охраны труда при обесточивании электрооборудования и определении границ участка проведения ремонтных работ», — пояснили в ведомстве.
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.