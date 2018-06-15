Нижнеломовский слесарь погиб от удара током

В Нижнеломовском районе Пензенской области на производстве погиб работник. Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, днем 13 июня во время ремонтных работ электрооборудования на одной из подстанций села Норовка 57-летнего слесаря ударило током. Мужчина скончался на месте происшествия.

«По предварительным сведениям, произошедшее стало возможным из-за нарушений требований охраны труда при обесточивании электрооборудования и определении границ участка проведения ремонтных работ», — пояснили в ведомстве.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.