В Пензенской области клещи покусали 758 человек

В управлении Роспотребнадзора по Пензенской области сообщили о нападениях клещей и инфекциях, которые они распространяют.

С начала сезона активности клещей в медучреждения области обратились 758 человек, пострадавших от их укусов, 203 из них — дети до 14 лет. В поликлиниках в отношении всех обратившихся приняли стандартные меры профилактики.

По данным на 14 июня, на зараженность возбудителями иксодового клещевого боррелиоза были исследованы 460 клещей, снятых с людей. Возбудителей инфекции нашли в 48 из них.

Кроме того, за январь-май были диагностированы семь случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. Один случай — у жителя Пензенского района, три — у жителей Каменского района, а также у трех пензенцев, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.