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В Пензенской области клещи покусали 758 человек

15 июня в 14:40 240 просмотров
, которые они распространяют.

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В управлении Роспотребнадзора по Пензенской области сообщили о нападениях клещей и инфекциях, которые они распространяют.

С начала сезона активности клещей в медучреждения области обратились 758 человек, пострадавших от их укусов, 203 из них — дети до 14 лет. В поликлиниках в отношении всех обратившихся приняли стандартные меры профилактики.

По данным на 14 июня, на зараженность возбудителями иксодового клещевого боррелиоза были исследованы 460 клещей, снятых с людей. Возбудителей инфекции нашли в 48 из них.

Кроме того, за январь-май были диагностированы семь случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. Один случай — у жителя Пензенского района, три — у жителей Каменского района, а также у трех пензенцев, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D1%82%D0%B8%D0%BA-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D1%82%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8-482613/

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