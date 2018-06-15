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Клиенты «Дом.ru» могут смотреть футбол в формате Ultra HD

15 июня в 14:28 242 просмотра
«Дом.ru» начал транслировать первый ТВ-канал в формате сверхвысокой четкости Ultra HD (Ultra High Definition, UHD). Запуск вещания в новом формате приурочен к самому ожидаемого спортивному событию года — чемпионату мира по футболу. Первым UHD-каналом в сети оператора стал «Первый UHD», который покажет более 25 матчей чемпионата.

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Телеком-оператор «Дом.ru» начал транслировать первый ТВ-канал в формате сверхвысокой четкости Ultra HD (Ultra High Definition, UHD). Запуск вещания в новом формате приурочен к самому ожидаемого спортивному событию года — чемпионату мира по футболу. Первым UHD-каналом в сети оператора стал «Первый UHD», который покажет более 25 матчей чемпионата.

С 14 июня «Первый UHD» доступен на 44-й кнопке всем абонентам цифрового ТВ «Дом.ru TV», которые имеют телевизоры, поддерживающие разрешение Ultra HD, и CAM-модуль оператора. Чтобы смотреть «Первый UHD», клиентам достаточно провести автоматический поиск каналов в разделе «Настройки».

«Выбирая канал, мы ориентировались на интересы клиентов. Среди абонентов «Дом.ru» много болельщиков: спортивные каналы и ТВ-пакеты смотрит 40% клиентов. А в преддверии чемпионата мира по футболу эта тема становится еще более актуальной. Мы понимаем, что в борьбе за звание чемпиона важно каждое мгновение, и чем четче и реалистичнее картинка, тем ярче эмоции зрителей. Новый стандарт вещания — это важный шаг для «Дом.ru» как одного из крупнейших операторов в России», — отмечает руководитель службы управления контентом «Дом.ru» Ксения Боровикова.

Клиенты «Дом.ru TV» могут смотреть 219 каналов, 85 из них в HD — это максимум среди федеральных операторов платного ТВ России. Ultra HD превосходит формат HD по разрешению изображения в 4 раза, а также по яркости и глубине цветовой палитры, объему звучания.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой "Дом.ру"

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