Валерий Савельев поздравил пензенских медработников с праздником

«Ваша профессия, пожалуй, одна из самых благородных и уважаемых в мире. Ваша миссия сложна и ответственна. Ваш труд требует неимоверных сил, выдержки, опыта, знаний, душевной щедрости и умений принимать молниеносные решения.

Вы лечите людей и спасаете их жизни. Приходя на помощь, многим из своих пациентов вы буквально дарите второе рождение, уверенность в завтрашнем дне и радость здоровой жизни.

И в будни, и в праздники, круглыми сутками вы стоите на страже здоровья наших сограждан, оказываете неотложную помощь, спасаете тяжелобольных и помогаете появиться на свет малышам.

Спасибо вам за самоотверженный труд, профессионализм и самоотдачу!

В этот праздничный день особые слова признательности хочу адресовать ветеранам медицины. Я искренне благодарю вас за вашу верность профессии, опыт и воспитание молодого поколения медицинских работников в духе верности лучших традиций отечественной медицины.

От всего сердца желаю каждому из вас счастья, мира, добра, благополучия, стабильности, конечно же, здоровья, достойной оплаты труда, улыбок на лицах ваших пациентов и успехов на профессиональном поприще на благо пензенцев, Сурского края и российского здравоохранения», — говорится в поздравлении.