Расписание электричек для болельщиков ЧМ из Пензы до Саранска

Билеты можно оформить за десять суток до предполагаемой даты поездки и непосредственно перед ней. Пригородные кассы работают с 7.00 до 19.00 без перерыва.

«Все кто придут на вокзал, спокойно уедут. Билеты заранее приобретают, в том числе и для того, чтобы определить, какой пассажиропоток должен быть на третью электричку, есть ли необходимость дополнительной посадки в две первых. С одной стороны, это выполняет чисто технологическую функцию, чтобы просто была информация, с другой — для внутренней уверенности пассажира, что он точно уедет. А так все, кто имеет паспорт болельщика или билет на матч, спокойно сядут и уедут», — пояснил начальник управления транспортного обслуживания Алексей Антипов.

Также начальник управления отметил, что все вопросы, касающиеся проезда, болельщики могут задать по круглосуточному телефону call-центра: 45−48−81.

Напомним, Саранск будет принимать матчи (0+) группового этапа: 16 июня — Перу и Дания, 19 июня — Колумбия и Япония, 25 июня — Иран и Португалия, 28 июня — Панама и Тунис.