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Леонид Левин поздравил пензенских медработников с праздником

17 июня в 12:50 240 просмотров
, информационным технологиям и связи Леонид Левин поздравил жителей Пензенской области с Днем медицинского работника.

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Председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин поздравил жителей Пензенской области с Днем медицинского работника.

«Ваша душевная щедрость, профессионализм и трудолюбие спасают жизни многих жителей области. Возможности повышения эффективности здравоохранения и внедрения современных технологий необходимые для совершенствования качества и доступности медицинской помощи напрямую определяются вашими усилиями и стараниями.

Уверен, выбрав гуманную и благородную профессию, используя опыт старших поколений и современные знания, каждый из вас продолжит честно и добросовестно служить людям.

Желаю вам успехов, благополучия и крепкого здоровья на этом пути», — говорится в поздравлении.


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