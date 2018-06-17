Леонид Левин поздравил пензенских медработников с праздником

Председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин поздравил жителей Пензенской области с Днем медицинского работника.

«Ваша душевная щедрость, профессионализм и трудолюбие спасают жизни многих жителей области. Возможности повышения эффективности здравоохранения и внедрения современных технологий необходимые для совершенствования качества и доступности медицинской помощи напрямую определяются вашими усилиями и стараниями.

Уверен, выбрав гуманную и благородную профессию, используя опыт старших поколений и современные знания, каждый из вас продолжит честно и добросовестно служить людям.

Желаю вам успехов, благополучия и крепкого здоровья на этом пути», — говорится в поздравлении.