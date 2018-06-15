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Леонид Левин ответил на вопросы пензенцев

15 июня в 15:46 194 просмотра
, избранный от Пензенской области, провел очередной прием граждан.

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Депутат Государственной Думы России Леонид Левин, избранный от Пензенской области, провел очередной прием граждан.

Депутату задавали вопросы, касающиеся оказания помощи в улучшении жилищных условий льготным категориям граждан, благоустройства придомовой территории и законности размещения точки нестационарной торговли. Также была оказана юридическая помощь участникам долевого строительства, у которых в доме были приостановлены отделочные работы.

Всем гражданам, пришедшим в этот день на прием, были предоставлены необходимые консультации. Рассмотрение отдельных вопросов взято под личный контроль депутата, сообщили в пресс-службе Леонида Левина.

«Приемная депутата в регионе — одна из важнейших составляющих обязанностей парламентария. Даже работая в федеральном парламенте в Москве, нужно обеспечивать уровень консультаций и оперативности общественной приемной на самом высоком уровне. В то же время личное, непосредственное общение с гражданами обеспечивает необходимую погруженность в их повседневные проблемы, позволяет держать руку на пульсе жизни области», — отметил Леонид Левин.

Фотография: фото предоставлено общественной приемной депутата Государственной Думы Леонида Левина

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