Иван Белозерцев наградил лучших пензенских медработников

15 июня в ККЗ «Пенза» собрались представители учреждений здравоохранения со всех районов области, а также ветераны отрасли. Губернатор Иван Белозерцев вручил награды лучшим медработникам региона в канун их профессионального праздника.

Иван Белозерцев поблагодарил собравшихся за самоотверженный труд и отметил, что в последние годы в системе здравоохранения региона сделано немало.

«Мы понимаем, какая это нужная и благородная профессия, особенно когда обращаемся в лечебные учреждения, когда заболевают родные и близкие, когда своим профессионализмом и отношением к делу вы спасаете людей, возвращаете радость жизни, желание трудиться.

Мы совершили шаг вперед в сфере укомплектованности больниц и поликлиник специалистами — свыше 350 врачей пришли в 2017 году, 71 врач — в сельские медицинские учреждения. Начали по-другому подходить к проведению диспансеризации, чтобы пациенты сами приходили к врачам», — сообщил губернатор.

Глава региона уточнил, что необходимо обеспечить раннее выявление заболеваний и их высокопрофессиональное лечение.

«Без повышения уровня подготовки врачей, в особенности первичного звена, невозможно достичь результатов. Поэтому в 2017 и в этом году мы увеличили финансирование на эти цели», — заявил он.

За профессиональное мастерство и высокие личные достижения губернатор вручил ведомственные награды. Почетное звание «Отличник здравоохранения» присвоено десяти работникам пензенских медицинских учреждений, еще более 20 специалистов удостоены благодарностей Министерства здравоохранения РФ и губернаторских наград.

«Уверен, что специалистов, достойных наград, гораздо больше. Спасибо вам за службу, которую вы несете днем и ночью, не считаясь с личным временем», — подытожил Иван Белозерцев.