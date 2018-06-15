Пензенцы намерены написать еще одно письмо потомкам

В интелпарке «Академия» накануне вечером, 14 июня, прошла дискуссия, посвященная посланию потомкам. Горожане, среди которых были представители различных возрастов и профессий, дискутировали по поводу того, нужно ли вообще такое письмо и стоит ли использовать эпистолярный жанр вообще для таких целей.

«Заложили 12 июня капсулу в Стелу героев с посланием потомкам. В соцсетях по поводу текста письма реакция была бурной. И спонтанно у нас родилась идея: обсудить, нужно ли такое послание, что в нем должно быть отражено, что мы можем рассказать. Это разговор не о критике заложенного послания. Это должна быть дискуссия о современном городе и современных горожанах, о том, что делает нас интересными потомкам», — сказала в начале обсуждения куратор интелпарка «Академия» Дарья Лайко.

«Я об этом письме узнал 10−11 июня в «Фейсбуке». Мне кажется, что письмо потомкам можно было облечь в идею некоего социального проекта. Главный вопрос заключается в том, в какой форме это письмо написать. Письмо да и сам жанр наказов вообще, как мне кажется, уже ушел в небытие. Можно было пойти от конкурса рисунков и клича по школам города до более масштабного обращения к горожанам, к людям, которым, возможно, есть, что сказать о современном городе, — кто они такие, чего ждут от потомков, если они действительно чего-то ждут. Я исполнился сначала каким-то недоумением. Если писать письмо, то нужно было это делать всем вместе, получилась бы такая большая история. Позже во внутренних чатах и диалогах стали докручивать эту мысль, прозвучало мнение: а зачем письмо вообще нужно? Наша жизнь, как на ладони, — по одному клику доступен любой аккаунт в «Фейсбуке» с личной жизнью, какими-то проектами. Все эти страницы являются памятниками эпохи. Если они доступны, стоит ли вообще такое письмо писать?

В то же время в какой-то момент пришло понимание того, что аккаунты все доступны, как и книги мира, но их не каждый читает. Думаю, нужны редакторы и кураторы, которые смогут сконцентрировать все важные мысли и моменты нашей жизни, выложить это на суд горожан и затем воплотить в некое послание» — отметил продюсер фестиваля Jazz May Олег Рубцов.

Елена Редченкова, свидетельница закладки послания 1967 года, которое вскрыли осенью 2017-го, высказала свое мнение по этому поводу:

«В том письме перечислены достижения народа и жителей Пензенской области за годы советской власти, они были серьезные. У нас был вектор развития, и мы создавали на его основе материальную базу — ту, что получили потомки. Оценили ли они ее должным образом — другой вопрос.

В послании потомкам, заложенном в 2018 году, отмечено, что есть достижения — культурные учреждения построены, ФОКи. Никто этого не отрицает. Но что сейчас составляет основу жизни? Где направление нашего развития? В письме я этого не увидела. Люди живут по принципу: «плыви мой челн по воле волн». Надо ставить цели, формулировать их и достигать — вот для чего нужно письмо потомкам».

«Письмо — это важный жанр, он не устарел. Оно позволяет нам поставить себя в угол, порефлексировать. Составляя его, мы должны задуматься над тем, куда мы идем, кто мы такие. Сейчас у нас нет такого понимания», — сказал журналист Антон Инюшев.

Один из участников обсуждения вернулся к мысли о том, что послание должно быть большим социальным проектом:

«Способ есть один — создать сайт или группу в соцсети и сказать: «Пишем здесь письмо потомкам». Каждый путь что-то от себя напишет. Писем должно быть много, их потом нужно собрать, записать на флешку и где-то оставить на хранение».

«Самое страшное, что может произойти, и это случилась в 90-е годы, — распад связи времен. Письмо потомкам — это та нить, которая должна служить для связи времен. Важна передача мировоззрения и взглядов на жизнь от одного поколения к другому, потому что даже такое явление как нацизм может появиться в любой стране.

Дефицит образов будущего — главная проблема нашего времени, мы не видим, к чему мы стремимся, что мы хотим», — добавила участница закладки письма 1967 года.

По поводу формы и наполнения письма звучали разные предложения. Была высказана мысль, что послание может представлять собой набор предметов нашего материального мира, либо личные воспоминания об этих вещах. Один из участников дискуссии предложил вернуться к мысли о создании сайта, где каждый сможет написать свое письмо потомкам, но должна присутствовать модерация, чтобы отсечь всю ерунду. Потом на основе этого будет создана книга с письмами потомкам. Другие предложили не ограничиваться цифрой в 45 лет (спустя такое количество времени должны вскрыть послание-2018).

«Откуда взялась цифра 45 лет? Давайте возьмем миллион лет, и тогда возникнет совершенно другая идея. Надо сделать, получается, целый проект, который может всех объединить. Можем, например, сделать титановый диск, нанести на него пол-интернета, построить специальный бункер и поместить туда. Он пролежит миллион лет», — пошутил Олег Шарипков.

Большинство сошлось во мнении, что письмо, прежде всего, необходимо современному поколению для самоопределения. Решено подготовить еще одно послание потомкам. К обсуждению и проектам решили вернуться в ближайшее время.