В Пензенской области завершился региональный этап акции «Надежный партнер»

Лучшие потребители-юридические лица Пензенской области были определены в пяти номинациях:

— ООО «Группа компаний «ЦеСИС» — промышленные потребители;

— ОДО «Каменские водопроводные сети» — предприятия ЖКХ;

— ООО «ПензаМолИнвест» — предприятия сельского хозяйства;

— ООО «Лопатинский завод растительных масел» — предприятия малого бизнеса;

— администрация Колышлейского района — бюджетные потребители;

Также почетный знак «Надежного партнера» был вручен энергосбытовой компании ООО «Русэнергосбыт».

Вручая заслуженные призы победителям, председатель правительства Пензенской области Николай Симонов поблагодарил ООО «ТНС энерго Пенза» за организацию акции и выразил надежду на дальнейшее улучшение взаимоотношений в сфере электроэнергетики в интересах жителей и экономики региона.

Главными критериями отбора победителей стали: платежная дисциплина, наличие на предприятии современных систем учета энергоресурсов, а также активное использование технологий энергосбережения.

«Данный проект позволяет нам в присутствии представителей органов власти публично поблагодарить наших партнеров, которые добросовестно исполняют свои обязательства по договорам. Сегодня, когда платежная дисциплина по стране оставляет желать лучшего, это одна из возможностей показать примеры эффективного и успешного управления предприятием», — отметил управляющий директор ООО «ТНС энерго Пенза» Роман Чернов.