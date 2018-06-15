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Пьяный колышлеец без прав вез на чужом авто наркотики

15 июня в 17:04 276 просмотров
, а также за незаконное приобретение и хранение наркотиков.

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Жителя Колышлейского района Пензенской области осудили за нарушение Правил дорожного движения, а также за незаконное приобретение и хранение наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе Мокшанского районного суда, в феврале мужчину остановили сотрудники ГИБДД на дороге в Мокшане. Он ехал за рулем чужой машины в нетрезвом виде и без водительского удостоверения. До этого его на два года лишили прав за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Помимо этого, во время досмотра полицейские обнаружили у него наркотики. Отдавать вещество добровольно мужчина отказался.

В итоге сельчанину назначили три года и четыре месяца лишения свободы условно с лишением водительских прав на три года.


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