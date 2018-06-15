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В Пензе с 15 по 17 июня ограничат движение машин на некоторых улицах

15 июня в 17:29 392 просмотра

В Пензе для обеспечения безопасности жителей города во время проведения коллективного просмотра матчей по футболу Чемпионата Мира с 15 по 17 июня изменили схему движения транспорта.

Так, с 20 часов 15 июня до 21 часа 17 июня ограничат стоянку машин на участках дорог:

— по ул. Бакунина — на участке от ул. Толстого до ул. Суворова (по четной и нечетной сторонам);

— по ул. Пугачева — на участке от ул. Новый Кавказ до ул. Бакунина (по четной и нечетной сторонам);

— по ул. Бакунина — на участке от ул. Некрасова до ул. Пугачева (по четной и нечетной сторонам).

Также с 20 часов 15 июня до 21 часа 17 июня перекроют движение транспорта на участках дорог:

— по ул. Бакунина — на участке от ул. Толстого до ул. Суворова;

— по ул. Пугачева — на участке от ул. Новый Кавказ до ул. Бакунина;

— по ул. Бакунина — на участке от ул. Некрасова до ул. Пугачева;

— по ул. Новый Кавказ — на участке от ул. Толстого до ул. Пугачева.


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