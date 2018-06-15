В Пензе с 15 по 17 июня ограничат движение машин на некоторых улицах

Так, с 20 часов 15 июня до 21 часа 17 июня ограничат стоянку машин на участках дорог:
— по ул. Бакунина — на участке от ул. Толстого до ул. Суворова (по четной и нечетной сторонам);
— по ул. Пугачева — на участке от ул. Новый Кавказ до ул. Бакунина (по четной и нечетной сторонам);
— по ул. Бакунина — на участке от ул. Некрасова до ул. Пугачева (по четной и нечетной сторонам).
Также с 20 часов 15 июня до 21 часа 17 июня перекроют движение транспорта на участках дорог:
— по ул. Бакунина — на участке от ул. Толстого до ул. Суворова;
— по ул. Пугачева — на участке от ул. Новый Кавказ до ул. Бакунина;
— по ул. Бакунина — на участке от ул. Некрасова до ул. Пугачева;
— по ул. Новый Кавказ — на участке от ул. Толстого до ул. Пугачева.