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Глава FIFA приехал в Екатеринбург

15 июня в 17:42 230 просмотров
, пишет obltv.ru.

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Глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино прибыл в Екатеринбург на матч между сборными Египта и Уругвая, пишет obltv.ru.

«Матчи Чемпионата мира в Екатеринбурге — это уникальный шанс прикоснуться к футболу мирового уровня. Для нас это мечта, которая становится реальностью на наших глазах, здесь и сейчас. Мы рады гостям, и я уверен, что спортсмены, болельщики и гости города получат только самые положительные эмоции от знакомства с Екатеринбургом и Уралом», — сказал губернатор Евгений Куйвашев.

Накануне глава FIFA вместе с президентом России открыли Чемпионат мира по футболу в Москве.

«Начиная с сегодняшнего дня и в течение месяца футбол завоюет Россию, а уже из России — весь мир. Благодарю вас, президент Путин. Спасибо, Москва», — сказал на открытии Джанни Инфантино.

Глава FIFA планирует побывать на играх всех 32 команд, которые примут участие в Чемпионате мира-2018.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BC%D1%8F%D1%87-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD-%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-488714/

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