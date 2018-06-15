Глава FIFA приехал в Екатеринбург

«Матчи Чемпионата мира в Екатеринбурге — это уникальный шанс прикоснуться к футболу мирового уровня. Для нас это мечта, которая становится реальностью на наших глазах, здесь и сейчас. Мы рады гостям, и я уверен, что спортсмены, болельщики и гости города получат только самые положительные эмоции от знакомства с Екатеринбургом и Уралом», — сказал губернатор Евгений Куйвашев.

Накануне глава FIFA вместе с президентом России открыли Чемпионат мира по футболу в Москве.



«Начиная с сегодняшнего дня и в течение месяца футбол завоюет Россию, а уже из России — весь мир. Благодарю вас, президент Путин. Спасибо, Москва», — сказал на открытии Джанни Инфантино.

Глава FIFA планирует побывать на играх всех 32 команд, которые примут участие в Чемпионате мира-2018.