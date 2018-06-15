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В интернете продают мяч за 812 тысяч рублей

15 июня в 17:45 206 просмотров

В интернете на сайте объявлений череповчанин продает янтарный футбольный мяч. За него он просит 812 тысяч рублей.

Как пишет 35media.ru, сувенир ручной работы. Сделан из натурального янтаря и золота 585 пробы, его диаметр — 62 миллиметра, вес — чуть больше 230 грамм.

Продавец обещает отправить товар в любой город.

Фотография: скриншот http://www.35media.ru/news/2018/06/15/myach-za-812-tysyach-rublej-reshil-prodat-cherepovchanin

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