В интернете продают мяч за 812 тысяч рублей

Как пишет 35media.ru, сувенир ручной работы. Сделан из натурального янтаря и золота 585 пробы, его диаметр — 62 миллиметра, вес — чуть больше 230 грамм.
Продавец обещает отправить товар в любой город.
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В интернете на сайте объявлений череповчанин продает янтарный футбольный мяч. За него он просит 812 тысяч рублей.
Как пишет 35media.ru, сувенир ручной работы. Сделан из натурального янтаря и золота 585 пробы, его диаметр — 62 миллиметра, вес — чуть больше 230 грамм.
Продавец обещает отправить товар в любой город.