Пензенец отказывается посадить на цепь опасного питомца (видео)

Собака — не всегда друг человека. Это доказывает история, которая случилась на одной из улиц Пензы. Там на глазах у родной матери питомец местного жителя покусал девочку, которой всего два года. Обращения женщины за защитой в надзорные органы ни к чему не привели. Тогда она обратилась в редакцию телеканала «Экспресс».

На кисти левой руки у девочки — до сих пор бинт. Под ним — рана от укуса среднеазиатской овчарки, которую содержит мужчина, живущий с соседней улицы. По словам очевидцев, ребенок играл во дворе, когда на него накинулось животное, вцепившись клыками в ладонь. Ран было бы больше, если на помощь не бросилась мама малолетней девочки.

Соседи рассказали, что это не первый случай нападения овчарки на людей. Чаще всего в качестве своих жертв собака выбирала детей, но доставалось и взрослым. В их числе оказался и Евгений.

«Я шел к сестре в гости. На руках была маленькая собачка, я поднял ее на руки, а овчарка схватила меня за ноги и порвала мышцы», — рассказал он.

Потерпевший еще тогда обращался с жалобой в полицию. Однако в случившемся правоохранители не нашли состава преступления или административного правонарушения. Последний раз на агрессивную собаку подавала жалобу мама пострадавшей девочки. Ей также ответили, что ничего не могут поделать.

К хозяину собаки вопросы по ее содержанию назрели давно. По словам местных жителей, животное, в принципе, находится под присмотром. Другое дело, насколько этот присмотр пристальный. Ведь речь все-таки — не о болонке или таксе, а об овчарке.

Хозяину алабая неоднократно предлагали построить вольер и посадить на толстую цепь, вместо этого он держит своего питомца в доме. Хотя у самого есть маленький ребенок.

Общение со съемочной группой хозяин собаки передоверил полиции, вызвав по своему адресу наряд. Сотрудники оснований для задержания кого-либо не нашли.

Жители надеются, что после этого к условиям содержания друга человека добавится что-то, помимо предупреждающей таблички, сообщает телеканал «Экспресс».