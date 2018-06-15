В Пензе открыли мемориальную доску капитану милиции Юрию Володину (видео)

В пензенском колледже архитектуры и строительства состоялось открытие мемориальной доски Юрию Володину. Капитан милиции погиб при исполнении служебного долга в Северо-Кавказском регионе 17 лет назад. В учебном заведении, где учился будущий офицер СОБРа, было решено увековечить память о нем. В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие боевые товарищи Юрия, его родственники, друзья и студенты колледжа.

Сначала ученик пензенской школы № 8, затем — студент архитектурно-строительного техникума, после — милиционер вневедомственной охраны и оперуполномоченный отдела быстрого реагирования УБОП [управление по борьбе с организованной преступностью]. Такая короткая, но яркая биография. Его помнят везде, где бы он ни учился и ни служил.

«Задумайтесь, для чего вы на этой земле. Вероятно, чтобы творить, созидать, строить, стать кому-то защитой, опорой, оставить добрый след, как это сделал Юрий Володин. Мы все приходим в этот мир с разными миссиями, но всех должно объединять чувство любви к ближнему и Родине», — сказала директор пензенского колледжа архитектуры и строительства Елена Спильная.

В конце 90-х — начале нулевых Юрий Володин неоднократно выезжал в командировки на Северный Кавказ. Там принимал участие в спецоперациях в качестве снайпера. Еще в 13 лет он стал мастером спорта по пулевой стрельбе. Однако умение метко стрелять не уберегло его от пули врага. Пытаясь помочь раненому в бою товарищу, капитан милиции попал под обстрел.

«Мы должны помнить своих героев, тех, кто однажды ушел и не вернулся, потому что именно они и есть золотой фонд России», — сказал председатель исполкома регионального отделения всероссийской общественной организации «Боевое братство» Борис Пузраков.

Для друзей и родных он был просто хорошим парнем, готовым прийти на помощь, поддержать в трудную минуту. В нем прекрасно уживались доброта и сила духа. И никакие трудности службы не могли отразиться на его характере.

За отвагу и самоотверженность Юрий Володин был награжден орденом Мужества посмертно. На мемориальной доске в его честь высечена надпись: «Погиб в 2001 году при исполнении служебного долга», сообщает телеканал «Экспресс».