В Пензе разработали методику предотвращения ДТП с детьми (видео)

В Пензе в 2018 году на улучшение условий пребывания детей в загородных и пришкольных лагерях выделено более 60 миллионов рублей. Эти средства направили на организацию питания, приобретение путевок для ребят из малообеспеченных семей, а также переоснащение материальной базы нескольких лагерей.

На территории региона открыли 419 лагерей различных типов, включая загородные и пришкольные. Участниками тематических смен в 2018 году станут на 1500 больше детей, чем в 2017-м — 77 тысяч человек. Этого удалось добиться благодаря увеличению количества смен в нескольких лагерях и их переоснащению. К примеру, для соблюдения температурного режима в помещениях приобрели новые отопительные приборы.

«Первая смена была достаточно некомфортной по погоде, но каждый руководитель лагеря и мы, по поручению губернатора, при выезде обращаем внимание на то, чтобы были приобретены и работали обогревательные приборы», — сказала министр образование Пензенской области Александр Воронков.

Одной из актуальных проблем лета, связанных с отдыхом детей, остается дорожный травматизм. Больше всего пострадавших в Кузнецке, Пензе, а также Тамалинском районе. С начала 2018 года в регионе произошло 42 дорожно-транспортных происшествия, один ребенок погиб, получили травмы 44. В половине ДТП дети находились внутри автомобилей, треть пострадавших попала под колеса, переходя проезжую часть.

Повысить внимательность и ответственность школьников за собственную жизнь должна программа, разработанная специалистами детско-юношеского центра «Спутник».

«Ребята могут почувствовать себя в роли пожарного и сотрудника ГИБДД. Надеть форму, познакомиться с устройствами пожарной машины, узнать, как она работает. Стараемся, чтобы дети получили как можно больше навыков оказания первой помощи, научились правильно вести себя на дороге», — рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе детско-юношеского центра «Спутник» Оксана Медведева.

Ожидается, что этим летом программу опробуют в лагерях. На профилактических уроках с ребятами будут заниматься сотрудники регионального управления МВД, а также представители пензенского областного отделения всероссийского добровольного пожарного общества, сообщает телеканал «Экспресс».