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Пензенские мусульмане празднуют Ураза-Байрам (видео)

15 июня в 20:22 248 просмотров
, а в течение дня ходить друг к другу в гости, дарить детям подарки и раздавать милостыню бедным. В пензенской соборной мечети было не протолкнуться.

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15 июня мусульмане празднуют Ураза-Байрам — день окончание поста в месяц Рамадан. Традиция празднования дня разговения берет свое начало со времен пророка Мухаммеда. После утренней молитвы принято садиться за праздничный стол, а в течение дня ходить друг к другу в гости, дарить детям подарки и раздавать милостыню бедным. В пензенской соборной мечети было не протолкнуться.

Среди верующих в мечети были и те, кто наоборот приехал в Пензу специально, чтобы попасть на праздничную молитву.

«Соблюдаю пост уже десять лет, сначала сложно, особенно первые дни, а потом, когда входишь во вкус, начинается облегчение. Голова проясняется, и смотришь на это более спокойно», — рассказал житель Пензенской области Рушан Хайров.

К духовной жизни приучают и детей. Рашид Амиров привел на молитву племянника и сына. В течение месяца они тоже старались выдержать требования поста и теперь имеют полное право сесть за праздничный стол.

«Сын продержался весь пост, племянник — от случая к случаю, несколько дней нарушил», — сказал он.

В дневной проповеди имам-хатыб подчеркнул, что с окончанием поста не стоит оставлять забот о духовной жизни. Считается, что тех, кто добровольно продержит пост еще шесть дней, всевышний вознаградит особенно щедро.

«Позвольте от имени Духовного управления мусульман региона поздравить всех с этим светлым праздников. Желаю мира, добра и благополучия, чтобы всевышний принял наши намазы и посты», — сказал имам-хатыб пензенской соборной мечети Юсеф Куряев.

Праздничные трапезы будут совершаться до конца дня. А настроение праздника мусульмане сохранят до начала следующей недели. Все это время они будут поздравлять друг друга словами: «Ид мубарак!», что означает: «Благословенного праздника!».

Cообщает телеканал «Экспресс».


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