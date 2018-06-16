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В Пензенской области реализуют проект по глубокой переработке конопли

16 июня в 09:12 258 просмотров
«Коноплекс» Романом Белоусовым.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел встречу с председателем совета директоров группы компаний «Коноплекс» Романом Белоусовым.

Как сообщает пресс-центр регионального правительства, на территории трех районов региона компания занимается выращиванием и переработкой промышленной конопли. Введено в оборот около 5 тысяч га земли, в 2018 году коноплей засеяно 3,1 тыс. га.

«У компании «Коноплекс» — хорошие перспективы развития. Есть возможность увеличения посевных площадей, у нас имеются площадки для расширения производства. Поддержку со стороны регионального правительства мы обеспечим. Готовы помогать и с реализацией выпущенной продукции», — сказал на встрече губернатор.

Компания запустила линию холодного отжима и фасовки растительного масла. Ассортимент выпускаемой продукции: конопляное, тыквенное, горчичное, льняное, облепиховое, подсолнечное масла. Сопутствующие продукты: семечка конопли, жмых, мука.

Следующий этап развития производства — выработка волокна из технической конопли, реализация проекта по его глубокой переработке.

Участники встречи договорились о порядке дальнейшего взаимодействия, обозначили конкретные шаги по созданию нового перерабатывающего производства.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/ekonomika/90488/

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