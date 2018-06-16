В Пензе раскрыли интригу с заменой железных контейнеров на пластиковые

«Повсеместно по Пензе привычные железные мусорные контейнеры заменяют пластмассовыми, зачем? Это новые стандарты? Железные прочные и антивандальные, а пластмассовые трескаются при каждой погрузке. За счет каких средств проходит замена контейнеров? Сколько стоит новый пластмассовый и отказались ли вообще от железных?» — спросил горожанин.
На обращение ответил вице-мэр Юрий Ильин. Он сообщил, что пластиковые евроконтейнеры устанавливают специализированные организации, их замену они производят за свой счет. Замена железных на пластиковые произошла из-за техтребований спецтехники.