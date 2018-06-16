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В Пензе раскрыли интригу с заменой железных контейнеров на пластиковые

16 июня в 11:09 242 просмотра
Жалобную книгу» информационного агентства «Пенза-Пресс» обратился пензенец. Он поинтересовался, почему железные контейнеры для сбора мусора заменяют на пластиковые. Последние недолговечные, а, значит, это затратнее.

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В «Жалобную книгу» информационного агентства «Пенза-Пресс» обратился пензенец. Он поинтересовался, почему железные контейнеры для сбора мусора заменяют на пластиковые. Последние недолговечные, а, значит, это затратнее.

«Повсеместно по Пензе привычные железные мусорные контейнеры заменяют пластмассовыми, зачем? Это новые стандарты? Железные прочные и антивандальные, а пластмассовые трескаются при каждой погрузке. За счет каких средств проходит замена контейнеров? Сколько стоит новый пластмассовый и отказались ли вообще от железных?» — спросил горожанин.

На обращение ответил вице-мэр Юрий Ильин. Он сообщил, что пластиковые евроконтейнеры устанавливают специализированные организации, их замену они производят за свой счет. Замена железных на пластиковые произошла из-за техтребований спецтехники.


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