На ул. Гоголя убрали кучу мусора только после жалобы пензенца

«Ул. Гоголя, 14 (во дворе) не убрана куча мусора после месячника по благоустройству», — написал он и прикрепил фото с подтверждением факта.
На обращение ответил вице-мэр Юрий Ильин. Он сообщил, что мусор с территории вывезли.
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В Пензе после субботника не убрали огромную кучу мусора на ул. Гоголя. Об этом в «Жалобную книгу» информационного агентства сообщил горожанин.
«Ул. Гоголя, 14 (во дворе) не убрана куча мусора после месячника по благоустройству», — написал он и прикрепил фото с подтверждением факта.
На обращение ответил вице-мэр Юрий Ильин. Он сообщил, что мусор с территории вывезли.