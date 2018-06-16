На ул. Гоголя убрали кучу мусора только после жалобы пензенца

В Пензе после субботника не убрали огромную кучу мусора на ул. Гоголя. Об этом в « Жалобную книгу » информационного агентства сообщил горожанин.

«Ул. Гоголя, 14 (во дворе) не убрана куча мусора после месячника по благоустройству», — написал он и прикрепил фото с подтверждением факта.

На обращение ответил вице-мэр Юрий Ильин. Он сообщил, что мусор с территории вывезли.