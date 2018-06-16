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На ул. Гоголя убрали кучу мусора только после жалобы пензенца

16 июня в 17:12 144 просмотра
Жалобную книгу» информационного агентства сообщил горожанин.

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В Пензе после субботника не убрали огромную кучу мусора на ул. Гоголя. Об этом в «Жалобную книгу» информационного агентства сообщил горожанин.

«Ул. Гоголя, 14 (во дворе) не убрана куча мусора после месячника по благоустройству», — написал он и прикрепил фото с подтверждением факта.

На обращение ответил вице-мэр Юрий Ильин. Он сообщил, что мусор с территории вывезли.

Фотография: фото автора жалобы http://penza-press.ru/ask

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