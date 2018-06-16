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Из-за «кровавой» Пензятки намерены проверить «Горводоканал»

16 июня в 13:41 282 просмотра
, по чьей причине это произошло.

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В Пензе эксперты назвали причины окрашивания Пензятки в кровавый цвет и обозначили возможные последствия для тех, по чьей причине это произошло.

Напомним, в начале июня появились тревожные сообщения горожан о том, что Пензятка в районе Ухтинки окрасилась в кровавый цвет. Факт подтверждали красноречивые фото и видео, размещенные в Сети.

Чтобы разобраться в причинах происшествия, редакция направила официальный запрос в региональное управление Росприроднадзора. Вот что нам ответили:

«Управление Росприроднадзора по Пензенской области на Ваш запрос по воде красного цвета на р. Пензятка сообщает, что 08.06.2018 произошел порыв напорного коллектора от канализационно-напорной станции до городских очистных сооружений.

В результате порыва с 12.45 до 13.45 неочищенные стоки были выброшены на поверхность грунта и попали в р. Пензятка.

В настоящее время управление согласовывает с прокуратурой Пензенской области внеплановую выездную проверку в отношении
ООО «Горводоканал», — говорится в документе.

Фотография: скриншот https://vk.com/penza_live

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