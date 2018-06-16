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В Пензе разыскивают выпускников машиностроительтного техникума 1978 года

16 июня в 13:00 368 просмотров
, окончившие учреждение в 1978 году.

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Пензенцы разыскивают выпускников машиностроительного техникума, окончившие учреждение в 1978 году.

В этом году исполняется 40 лет с окончания техникума группой 411-К. Выпускники разыскивают своих одногрупников для организации встречи.

Просим отозваться всех, кто узнал себя или своих знакомых, родственников, на этом фото. Писать можно сюда:

https://ok.ru/profile/565575793251 (Одноклассники),

https://vk.com/eyusupova (ВКонтакте).

Звонить по будням с 9 до 18 часов можно по телефону 34−53−68 (это номер информационного агентства «Пенза-Пресс», тут вам дадут номера ваших одногруппников, организующих встречу).

Мы верим, что вместе мы сможем помочь людям встретиться и найти друг друга!

Фотография: фото из личного архива Владимира Лапина

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