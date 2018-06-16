Пензячка жалуется на невозможность встретить родственников из-за запрета парковки

Жительница Пензы возмущена качеством организации парковки на Привокзальной площади. Ночью парковка там запрещена, из-за этого проблематично в это время проводить и встретить родственников.

«5 июня в 1.45 встречала маму с поезда на машине. Оказалось, что в промежуток с 1.00 до 5.00 оставлять транспорт на Привокзальной площади запрещено. Как только я остановилась, сотрудники ГИБДД попросили меня уехать. Тогда как встретить или проводить на поезд, которые приезжает или отправляется ночью?» — написала в «Жалобную книгу» женщина.

На обращение ответил вице-мэр Юрий Ильин. Он сообщил, что режим парковки организован именно так для удобства уборки площади.

Этот ответ, мягко говоря, не удовлетворил пензячку.

«Видимо, он предлагает пензенцам подъехать к «разрешенному месту», высадить жену, бабушку или инвалида, выгрузить ему на этом месте багаж и сказать: «Счастливого пути! Мне тут «длительно» стоять нельзя». А если до отправления поезда 30−40 минут? Машину — на эвакуатор? И припарковаться от вокзала за 100 метров нельзя -«запретные зоны» и там. Считаю, что это не решение, нужно повторно запросить у господина Ильина вразумительного объяснения. Господин Ильин, а в дневное время наличие автомобилей на площади не мешает деятельности дорожных служб?» — возмутилась горожанка.

«Пенза-Пресс» будет следить за развитием событий.