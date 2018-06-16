Главным свадебным подарком для колышлейцев стала корова

Школьная любовь переросла в крепкую, дружную семью. Владимир и Елена Феоктистовы из Колышлейского района Пензенской области, не смотря на непонимание окружающих, предпочли городу сельскую глубинку. Здесь они построили дом, стали многодетными родителями и создали свое дело.

Отношения 31-летних Елены и Владимира начались с записок в 5 классе, а сейчас у супругов есть все, о чем можно мечтать: трое детей, дочка и два сыночка, жилье, которое отстроили сами, свое хозяйство. 12 мая, в субботу, я приехала к ним домой в село Черкасск Колышлейского района, чтобы услышать из первых уст их историю любви.

— Большой белый кирпичный дом с красной крышей после моста, — так Елена объясняла мне по телефону, как найти их. — Сейчас ребятишки выбегут встречать.

Детей, подпрыгивающих и радостно машущих руками на зеленой лужайке, было трудно не заметить. Оказалось, их больше, чем трое.

— Это все ваши? — здороваясь, поинтересовалась я.

— Почти, — с улыбкой ответила Елена. — Соседи и друзья. Проходите, у меня почти все готово. Только мужа нужно подождать, он в полях сейчас, на посевных работах. Обещал, сегодня пораньше. У нас свое фермерское хозяйство, разводим овец, свиней, кур. Часто бывает, что Володя работает с зари и до темноты, но занятие свое очень любит.

Мальчишки и девчонки кружатся вокруг стола и мангала, помогая маме. Старшая дочка 10-летняя Анечка, внешностью и веселым характером очень похожая на Елену, по-хозяйски моет и раскладывает овощи, 8-летний Тимофей со своим другом выносят посуду из дома. Даже 2-летний Егорка не сидит без дела: улыбаясь, глядя в глаза, протягивает мне ложку. Разобравшись с едой, дети убегают играть в футбол, а мы начинаем беседу и ждем главу семейства.

— Я всегда мечтала о большой семье, чтобы вот так дружно, легко и весело. Володя был такого же мнения, ведь мы росли одни, без братьев и сестер, — начала рассказ Елена. — У нас всегда все чем-то заняты: с утра и до вечера. Раньше остальных встает муж. Дел много: съездить на ферму, вернуться домой за ребятишками. Отвести Егора в детский сад в Колышлей, что за 10 километров от нас, а старших в школу, в соседнюю Потловку. После уроков они ходят в танцевальный кружок.

Послышался шум подъехавшей машины. Дети с радостным криком: «Папа!» бегут обнимать отца, они соскучились за день и им есть что рассказать.

Владимир здоровается и предлагает пройти в дом: на улице уже вечереет и становится прохладно. Мы расположились в гостиной за большим столом.

У Феоктистовых очень уютно: в большие окна льются лучи закатного солнца, наполняя теплым светом современно обставленную просторную гостиную, где за большим столом продолжилась наша беседа. Елена хлопочет на кухне, разогревает ужин для мужа, который умывшись, присоединяется к нашему разговору.

— Я родился в селе Черкасске, а Лена — в соседней Потловке. Здесь только начальные классы, в 5 классе перешел учиться в ее школу, — вспоминает Владимир. — С той поры мы всегда были вместе.

— Помню в подробностях, как начали общаться. Со мной в классе учился мальчик Игорь с такой же фамилией, как у моего мужа. Однажды после уроков я увидела двух Володиных одноклассниц. Вид у них был заговорщический, мне стало любопытно. Долго не признавались, что задумали, но я все-таки выпытала. Оказалось, что подружки поджидают обоих Феоктистовых. Одна хотела с Володей дружить, вторая — с Игорем. Я подумала: «Ну и я с ними постою, за компанию». Вот и постояла, — смеется Елена. — Как-то сразу мы подружились, нашли общий язык. Ходили вместе на горку, катались на санках. Подарки друг другу делали: то точилку с кем-нибудь мне передаст на перемене, то еще что-нибудь. Подкладывали друг к другу в портфели записки, в которых договаривались о том, где встретимся.

Между Потловкой и Черкасском приблизительно два километра. Елена вспоминает, как они бегали на свидания каждый за километр от своего села — середина дороги, соединяющей эти два населенных пункта. После встречи неслись домой сломя голову, чтобы родители не поругали за то, что слишком поздно возвращались домой.

В старших классах знаки внимания друг к другу немного изменились, но теплые отношения остались: первая любовь переросла в крепкие чувства.

— Я однолюб. Еще в юности решил, что она та единственная, кто мне нужен, так и живем вместе, душа в душу, — коротко и очень емко добавляет мой собеседник.

После школы уехали учиться: Елена в Пензу — в культпросветучилище, поступила на театральное отделение, а Владимир — в Мокшан в автомобильный техникум. Расстояние не стало для них помехой, они продолжали встречаться, Володя часто приезжал к любимой.

После получения дипломов, несмотря на то, что можно было устроиться в городе, Феоктистовы принимают решение вернуться в Черкасск, где уже практически не осталось молодежи. Они будто снова вдохнули жизнь в это небольшое, но очень красивое село. Это их малая родина. Здесь они росли вместе, когда-то давно впервые признались друг другу, ходили на свидания. Повзрослев, поняли, что нет места лучше для того, чтобы жить и развиваться дальше.

— Мы, наверное, одна из самых молодых семей в нашем селе. Когда приехали сюда нам было по 20 лет, — добавляет к словам мужа Елена. — Здесь мы нашли себя и по-настоящему счастливы, хотя многие не понимают нас, почему не перебрались не в город, но хотя бы в райцентр.

Свадьба у Феоктистовых прошла не совсем обычно. Поженились в воскресенье, 22 апреля 2007 года. Дата откладывалась сначала из-за праздников, потом из-за Великого поста. Местный батюшка благословил их на празднование в воскресенье. Как вспоминают супруги, в тот день погода постоянно менялась, то пекло солнце, то лил дождь.

— Отмечали весело, с размахом, в кругу родных и близких. Главным свадебным подарком стала корова, а ведь тогда ни у кого и мысли не возникало, что будем заниматься фермерством, — рассказывает Елена.

Летом в тот же год на свет появилась дочка Анютка. Несколько лет после свадьбы семья жила в Потловке вместе с мамой Елены — начали строить дом на месте старого, где прошли детские годы Владимира.

В селе не было такой работы, чтобы можно было обеспечить семью, и чтобы оставались деньги на возведение жилья. Глава семейства начал ездить на заработки в столицу.

Через два года после рождения дочки, на свет появился сын Тимоша, а в 2016 году — Егорка. Кстати, совсем недавно Елена вышла из декретного отпуска, после длительного перерыва вернулась работать в Дом культуры в Потловку. Занимается сейчас организацией мероприятий и праздников.

— После семи лет работы в Москве, из-за которой приходилось на долгое время расставаться с семьей, я понял, что с каждым разом тяжелее отлучаться. Из села мы уезжать категорически не хотели. А чем заниматься в деревне? Только один вариант — свое хозяйство, — поясняет Владимир.

Несколько лет назад семья отметила новоселье. Многому предстояло научиться: как вести хозяйство и засаживать участок, без которого в селе никуда.

— Моя мама, пока я была ребенком, часто сама занималась делами по дому, да и в огороде тоже. Когда появилось свое хозяйство, со многими вещами я сталкивалась впервые и понятия не имела, как и что правильно сделать. — с задумчивостью говорит Елена.

На праздники дом Елены и Владимира полон гостей: съезжаются друзья со своими семьями. У них даже сложилась из года в год традиция: обязательно вместе собраться 1 января.

— Мы давно мечтаем съездить всей семьей на юг, но поездка откладывается из-за домашних дел и хозяйства, — говорит Елена. — В этом году нам неожиданно предложили участвовать в областном конкурсе «Успешная семья». Решили, что не можем подвести свое село и район. Папа пообещал: если победим, то в этом году обязательно увидим море.

С подготовкой к соревнованию как-то затянули, репетировать начали чуть ли не за три дня. Помогали и поддерживали семью все односельчане. Феоктистовы приложили душу: сами сочиняли частушки и стихи.

— Мы выиграли областной этап и в сентябре едем в Саранск, где пройдет конкурс «Успешная семья Поволжья», — рассказывает Елена.

Говоря об успехе, многие имеют в виду достаток, материальное благополучие. Мне интересно, а что значит для них этот немного пафосный термин «Успешная семья»?

— Главное, что в доме слышен смех детей. Значит, все хорошо. Это и есть достаток. Вот наши ценности, этим мы живем, — заключает глава семейства.

Алевтина САФОНОВА

Газета «Репортер. Пенза»