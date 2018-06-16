Губернатор в Башмаково дал старт областным сельским играм

В поселке Башмаково Пензенской области 16 июня проходят региональные сельские игры (0+). Их открыл губернатор Иван Белозерцев.

Как сообщает пресс-центр областного правительства, в соревнованиях участвуют представители 27 районов Пензенской области — около 500 спортсменов. Сельчанам придется сразиться в 11 видах состязаний: армспорт, гиревой спорт, волейбол, легкая атлетика, силовое троеборье, перетягивание каната. Также параллельно проходят конкурсы профмастерства среди дояров, косарей, механизаторов.

Приветствуя участников и гостей мероприятия, глава региона отметил символичность проведения спортивного праздника в период Чемпионата мира по футболу.

«У нас в стране много иностранных гостей, хорошая культурная и спортивная атмосфера. И это возможность через спорт рассказать другим странам об истории нашего государства, гостеприимном русском народе», — сказал Иван Белозерцев.

Он напомнил, что в 2018 году в регионе действует ряд программ, направленных на повышение уровня жизни на селе.

«Мы делаем все, чтобы реализовать эти меры, в том числе — в сфере поддержки спорта — без занятий спортом и физической культурой нельзя реализоваться ни в городе, ни в сельской местности», — отметил Иван Белозерцев.

В завершение официальной части мероприятия состоялась церемония зажжения олимпийского огня. Это право было предоставлено выдающимся спортсменам — уроженцам Башмаковского района Алексею Воеводину и Кристине Хорошевой.

Иван Белозерцев побеседовал со спортсменами, а также попробовал свои силы в соревнованиях по гиревому спорту.

Победители состязаний войдут в сборную команду Пензенской области, которая будет защищать честь региона на всероссийском этапе в Курске.