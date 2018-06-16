Быть ли в Пензе памятнику матери?
Пензенцы намерены написать еще одно письмо потомкам
В Пензе разыскивают выпускников машиностроительтного техникума 1978 года
Отзыв о книге «Магия утра»
Вам будет интересно
Наши новости
На ул. Гоголя убрали кучу мусора только после жалобы пензенца
Главным свадебным подарком для колышлейцев стала корова
Две сестры-пензячки пошли под венец в один день
Пензячка жалуется на невозможность встретить родственников из-за запрета парковки
В Пензе перекроют переезд на ул. Аустрина
Из-за «кровавой» Пензятки намерены проверить «Горводоканал»
В Пензе разыскивают выпускников машиностроительтного техникума 1978 года
В Пензе раскрыли интригу с заменой железных контейнеров на пластиковые
В Пензе гостям ЧМ по футболу помогают 100 волонтеров
Пензенские мусульмане празднуют Ураза-Байрам

Губернатор в Башмаково дал старт областным сельским играм

16 июня в 14:06 268 просмотров
(0+). Их открыл губернатор Иван Белозерцев.

" data-title="Губернатор в Башмаково дал старт областным сельским играм — Пенза-пресс, рунет за день">

В поселке Башмаково Пензенской области 16 июня проходят региональные сельские игры (0+). Их открыл губернатор Иван Белозерцев.

Как сообщает пресс-центр областного правительства, в соревнованиях участвуют представители 27 районов Пензенской области — около 500 спортсменов. Сельчанам придется сразиться в 11 видах состязаний: армспорт, гиревой спорт, волейбол, легкая атлетика, силовое троеборье, перетягивание каната. Также параллельно проходят конкурсы профмастерства среди дояров, косарей, механизаторов.

Приветствуя участников и гостей мероприятия, глава региона отметил символичность проведения спортивного праздника в период Чемпионата мира по футболу.

«У нас в стране много иностранных гостей, хорошая культурная и спортивная атмосфера. И это возможность через спорт рассказать другим странам об истории нашего государства, гостеприимном русском народе», — сказал Иван Белозерцев.

Он напомнил, что в 2018 году в регионе действует ряд программ, направленных на повышение уровня жизни на селе.

«Мы делаем все, чтобы реализовать эти меры, в том числе — в сфере поддержки спорта — без занятий спортом и физической культурой нельзя реализоваться ни в городе, ни в сельской местности», — отметил Иван Белозерцев.

В завершение официальной части мероприятия состоялась церемония зажжения олимпийского огня. Это право было предоставлено выдающимся спортсменам — уроженцам Башмаковского района Алексею Воеводину и Кристине Хорошевой.

Иван Белозерцев побеседовал со спортсменами, а также попробовал свои силы в соревнованиях по гиревому спорту.

Победители состязаний войдут в сборную команду Пензенской области, которая будет защищать честь региона на всероссийском этапе в Курске.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/sport/90496/

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...