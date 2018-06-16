Две сестры-пензячки пошли под венец в один день

В Пензенской области две родные сестры Юлия и Анастасия с детства все делали вместе. Когда в жизни девушек появились молодые люди, и дело близилось к свадьбе, решили, что и замуж выйдут тоже вместе. При этом традиционного белого платья и тамады у обеих невест не было.

Вспоминая об этом дне, 23-летняя Юлия Леонова и 20-летняя Анастасия Нежданова называют свои необычные свадьбы судьбоносными. Впрочем, события, предшествующие этому дню, тоже можно назвать не иначе как удачным стечением обстоятельств, ведь со своими будущими мужьями обе девушки познакомились совершенно случайно.

— Наша история с Димой, с одной стороны, довольно банальна, — начала рассказ старшая из сестер Юлия. — В одной из соцсетей я наткнулась на группу знакомств. Там я увидела одну фотографию в альбомах группы. На снимке мне очень понравился молодой человек. Помню, это был 2016 год, я еще училась в институте, была вся в учебе и не собиралась строить никаких отношений. Однако комплимент под фото понравившегося парня оставила. Оказалось, что он тогда уже встречался с девушкой, поэтому очень вежливо мне ответил, и дальше наше общение не зашло.

Через год неожиданно для Юлии Дмитрий сам написал ей. Как оказалось, он забыл, что уже отвечал. На тот момент молодой человек был уже свободен и по-настоящему заинтересовался девушкой. Так, лишь спустя год после «знакомства» молодые люди начали общаться.

Как пояснила сама Юлия, в своем выборе она утвердилась не сразу. Поначалу между ними все было несерьезно и о свадьбе речи не шло, но поездка в Крым, куда молодые люди отправились прошлым летом, все изменила.

— Дело в том, что наш с Димой общий друг живет в Ялте, — поделилась воспоминаниями о лете 2017 года моя собеседница. — Он нас позвал к нему на три месяца, мы и поехали. Мне как историку было очень интересно бывать на раскопках. Мы с Димой побывали там, где раньше стояли средневековые крепости, в пещерном городе Мангуп-Кале, поднимались самостоятельно без подъемника на самую высокую вершину горы Ай-Петри и даже сняли видеорепортажи с наших путешествий. Никаких гидов, джипов и прочих атрибутов экскурсий: рюкзак на плечи и вперед. Роль экскурсовода я взяла на себя. О местах, где мы бывали, я читала раньше, поэтому пока мы исследовали местность, рассказывала, что знаю. Дима же взял на себя техническую часть нашего маленького приключения: рюкзаки, снаряжение, все было на нем, Дима разбирается в таких вещах. Во время этих вылазок мы особенно сблизились.

Несмотря на то, что ребята задумали пробыть в Крыму все лето, в августе они вернулись обратно: Юлии, на тот момент уже закончившей институт, позвонили и предложили работу учителем истории в школе. Из этой поездки девушка получила не только положительные впечатления, но и твердую уверенность в человеке, который разделил с ней эти воспоминания.

— Думаю, именно прошлым летом я начала постепенно приходить к выводу, что вот сейчас, чтобы со мной ни случилось, я от Димы просто не смогу уйти, потому что настолько он человек прекрасный, — счастливо улыбнулась Юлия Леонова.

Отношения Анастасии, которые начались спустя три месяца после сестры, развивались не менее стремительно. Так же, как и в случае с Юлией, Настя встретила свою любовь по чистой случайности.

— Юля среди нас двоих более спокойная, такая домоседка. А я веселая студентка, не привыкла сидеть дома, люблю развлекаться, — пояснила Анастасия Нежданова, прежде чем рассказать о том, как познакомилась с будущим мужем. — Мы с подругами часто гуляем по центру города. И вот однажды, сидя в кафе, мы с девчонками услышали какой-то громкий разговор откуда-то сверху. Там было несколько парней на балконе, среди них и Артур. Одна из моих подруг начала в шутку переговариваться с ними, а те ей отвечали в той же манере. В итоге она обменялась номерами телефона с одним из ребят. Когда моя подруга сдружилась с ними, то на одну из встреч взяла с собой меня. Там-то я и узнала Артура поближе. Такой сдержанный, спокойный, он мне сразу понравился. На эти встречи с ребятами я стала приходить все чаще, чтобы увидеть Артура.

В итоге как-то само собой получилось так, что серьезные отношения у сестер появились примерно в одно и то же время, и о свадьбе обе красавицы начали задумываться одновременно.

— Мы с сестрой очень близки, жили вместе, все друг другу рассказывали, — сообщила Юлия. — Помню, обе с детства мечтали, что на свадьбах друг друга будем свидетельницами. В итоге получилось даже лучше.

В ноябре 2017 года Анастасия сообщила сестре, что ей нужно менять паспорт по достижении 20-ти лет. В это время Юлия уже думала о свадьбе, и Настя это знала.

— У меня день рождения 24 марта, — пояснила младшая из сестер. — Чтобы не менять документ лишний раз, мы решили устроить свадьбу 10 марта. Вместе.

По словам девушек, идея о двойном бракосочетании пришла в голову им обеим. И обе хотели сделать свадьбу особенной во всех смыслах этого слова.

— На подготовку к торжеству ушло немного времени, — поделилась воспоминаниями Юлия Леонова. — Рано утром 10 марта я поехала к Насте. Вместе мы одевались, причесывались, красились. Никаких визажистов на дом, никаких парикмахеров, что принято обычно по такому поводу: она красит меня, я крашу ее. Помню, сильно нервничали, время поджимало, мы ужасно опаздывали: до росписи буквально 5 минут, а мы еще едем в машине. Дима сам был за рулем, у нас не было никаких роскошных автомобилей — только машина и такси.

Поначалу работники ЗАГСа к просьбе сестер расписать их вчетвером отнеслись скептически, ведь до этого ничего подобного в их стенах не было. Должно было быть так: сначала шли Юлии и Дмитрия, потом спустя 10 минут, очередь Анастасии и Артура. Но в итоге девушкам пошли навстречу в ЗАГСе Ленинского района города Пензы. Сестры выходили замуж вместе. Впрочем, не только этот момент сделал свадьба сестер необычной.

— Традиционную свадьбу мы не хотели с самого начала, — высказалась Юлия. — Мы считаем, что белое платье, выкуп невесты, тамада и прочие атрибуты праздника — пережиток прошлого. Так что в тот день на мне было синее платье, на Насте — зеленое, а мужья наши вообще в джинсах были. Гостей на торжестве было немного: со стороны Настиного мужа где-то было человек 6−7 гостей, со стороны Димы всего два человека. С нашей с Настей стороны тоже двое — только родители. Очень маленькая свадьба, зато проходила в такой дружеской и теплой атмосфере.

Потратились мы только на аренду зала в кафе.

Несмотря на то, что родители женихов и родители невест до свадьбы были друг с другом не знакомы, это не помешало гостям и виновникам торжества приятно провести время.

— Мы достаточно рационально к организации торжества подошли, даже и не тратились сильно, — объяснила Юлия Леонова. — А сама свадьба, прежде всего, была праздником для нас. Мы часто слышали рассказы от знакомых о том, как они на своей собственной свадьбе устали от всех этих конкурсов и прочего. На нашем собственном празднике мы ни капли не устали, а когда родители разъехались, вечером мы поехали с Димой к Насте и дальше продолжали веселиться у них дома.

Даже сейчас, когда сестры уже не живут вместе, они часто видятся. Мужья их также сдружились, иногда пары выбираются куда-нибудь вчетвером. Будучи в браке, девушки не отдалились друг от друга и по-прежнему делятся друг с другом чувствами и мыслями, в том числе и о будущем.

— Я пока еще не закончила учиться, да и с профессией я пока не определилась, — рассказала о планах младшая из сестер. — Я много чем увлекаюсь: делаю разные вещи ручной работы, украшения, поделки. Планирую начать шить галстуки и расписывать их. У меня много творческих идей, я не стою на месте, а время на то, чтобы найти свое призвание, у меня есть.

В отличие от Анастасии, у Юлии картина будущего более ясная: девушка планирует и дальше учиться и получить кандидатскую степень. Кроме того, у нее уже есть любимая работа: Юлия Леонова преподает обществознание в одной из пензенских школ.

— Работа мне очень нравится, потому что общаться с детьми очень приятно и интересно, — завершила свой рассказ старшая из сестер. — Что касается семейной жизни, то у нас в планах детей пока нет, но мы не против завести их в будущем.

Газета «Репортер. Пенза» (орфография и пунктуация оригинала сохранены"