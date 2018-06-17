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Губернатор пожелал пензенским медикам здоровья и успешной работы

17 июня в 08:59 368 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил медработников Пензенской области с профессиональным праздником.

«Вы избрали для себя благородную и гуманную профессию, готовы каждый день спешить на помощь людям, сберегая самое ценное, что у нас есть — жизнь. Мы хорошо знаем и высоко ценим ваше профессиональное мастерство, ответственное отношение к делу, милосердие и сострадание, душевную щедрость и чуткость.

Вы разрабатываете и широко применяете на практике передовые методы и способы профилактики и лечения, проводите уникальные операции, помогающие сохранить здоровье тысячам пациентов. Не случайно слава талантливых пензенских врачей далеко перешагнула границы Сурского края.

Уверен, что и в дальнейшем вы будете вносить достойный вклад в развитие отечественного здравоохранения, эффективно решать масштабные задачи повышения доступности и качества медицинских услуг.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, плодотворной и успешной работы на благо жителей Пензенской области!» — говорится в поздравлении.


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