Губернатор пожелал пензенским медикам здоровья и успешной работы

«Вы избрали для себя благородную и гуманную профессию, готовы каждый день спешить на помощь людям, сберегая самое ценное, что у нас есть — жизнь. Мы хорошо знаем и высоко ценим ваше профессиональное мастерство, ответственное отношение к делу, милосердие и сострадание, душевную щедрость и чуткость.

Вы разрабатываете и широко применяете на практике передовые методы и способы профилактики и лечения, проводите уникальные операции, помогающие сохранить здоровье тысячам пациентов. Не случайно слава талантливых пензенских врачей далеко перешагнула границы Сурского края.

Уверен, что и в дальнейшем вы будете вносить достойный вклад в развитие отечественного здравоохранения, эффективно решать масштабные задачи повышения доступности и качества медицинских услуг.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, плодотворной и успешной работы на благо жителей Пензенской области!» — говорится в поздравлении.