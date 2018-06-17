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В Пензенской области организуют мастер-классы для кондитеров из районов

17 июня в 09:50 340 просмотров
, когда посещал предприятие в Башмаково.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил организовать мастер-классы для кондитеров из районов. Идею глава региона озвучил, когда посещал предприятие в Башмаково.

По словам руководителя Надежды Цыбочкиной, выпускать конкурентоспособную продукцию удается благодаря мастерству сотрудников, которые прошли обучение в областном центре. Губернатор предложил организовать курсы повышения квалификации и в районах.

«Можно проводить мастер-классы для специалистов кондитерского производства из других районов области, приглашать специалистов из Москвы для обучения наших кондитеров», — сказал Иван Белозерцев.

Он также обратил внимание на необходимость расширения сети сбыта продукции.

«У вас есть возможности для развития, региональные торговые сети при наличии хорошего объема продукции готова реализовывать ее у себя в магазинах. Мы выделяем средства на поддержку малого и среднего бизнеса, понимая, как это важно, особенно в сельской местности. Будете развиваться дальше, создавать рабочие места — буду вас поддерживать», — цитирует главу региона пресс-центр облправительства.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/ekonomika/90497/

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