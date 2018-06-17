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Мэр Пензы поблагодарил медработников за талант и мастерство

17 июня в 11:19 308 просмотров

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил медицинских работников с профессиональным праздником.

«В будни и праздники каждому человеку мы прежде всего желаем здоровья, потому что благополучное душевное и физическое состояние является важнейшей ценностью, показателем уровня жизни общества. И сегодня мы благодарим людей, которые связали свою судьбу с одной из самых гуманных в мире профессий и с полной самоотдачей охраняют жизнь пациентов, даря им при этом надежду на будущее и вселяя оптимизм.

Спасибо вам за талант и мастерство, за верность высокому призванию, за готовность в любую минуту разделить чужую боль и оказать помощь, за способность своим вниманием, заботой и милосердием исцелять не только тело, но и душу человека.

Особые слова благодарности — ветеранам отрасли, чей трудовой путь служит настоящим примером для молодого поколения специалистов.

От всей души желаю радости, счастья, удачи и благополучия в каждый дом, в каждую семью и самое главное — крепкого здоровья!»


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